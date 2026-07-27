Ολυμπιακός: Τι προβλέπει η πλατφόρμα Football Meets Data για την πορεία του στα προκριματικά

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη προετοιμασία του στα φιλικά της Ολλανδίας και το μόνο που βλέπει «μπροστά» του είναι τα δύο παιχνίδια με τη Ναϊμέγκεν για να προκριθεί στα playoffs του Τσάμπιονς Λιγκ και έπειτα στη League Phase.

Το Football Meets Data, έκανε μία δημοσίευση, στην οποία δεν προβλέπει και τα καλύτερα για την ομάδα του Πειραιά.

Στους «ερυθρόλευκους» δίνει 31% πιθανότητες και την κατατάσσει στην τρίτη θέση, πίσω από Λιόν και Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Άρα ο συγκεκριμένος υπερυπολογιστής βλέπει μεν πρόκριση των Πειραιωτών επί της Ναϊμέχεν, αλλά αποκλεισμό στα playoffs.

🤏 There are only 2 spots that lead to 🔵 UCL league phase via the league path of qualifiers.



Probabilities are heavily tilted towards the outcome that those spots will be taken by 2 of the following teams:



🇫🇷 Lyon

🇧🇪 Union SG

🇬🇷 Olympiacos

🇳🇴 Bodø/Glimt

🇹🇷 Fenerbahçe



👉 Full… pic.twitter.com/8yKNLsNJeS — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 26, 2026

Προφανώς πρόκειται ουσιαστικά για μία πρόβλεψη με βάση τα δεσομένα και η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα θέλει να τη βγάλει λανθασμένη.