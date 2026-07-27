Ολυμπιακός: Τι προβλέπει η πλατφόρμα Football Meets Data για την πορεία του στα προκριματικά
Το Football Meets Data έβγαλε τη δικιά του εκτίμηση για τη διοργάνωση που θα καταλήξουν οι «ερυθρόλευκοι» και αν θα μπουν στη League Phase.
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη προετοιμασία του στα φιλικά της Ολλανδίας και το μόνο που βλέπει «μπροστά» του είναι τα δύο παιχνίδια με τη Ναϊμέγκεν για να προκριθεί στα playoffs του Τσάμπιονς Λιγκ και έπειτα στη League Phase.
Το Football Meets Data, έκανε μία δημοσίευση, στην οποία δεν προβλέπει και τα καλύτερα για την ομάδα του Πειραιά.
Στους «ερυθρόλευκους» δίνει 31% πιθανότητες και την κατατάσσει στην τρίτη θέση, πίσω από Λιόν και Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Άρα ο συγκεκριμένος υπερυπολογιστής βλέπει μεν πρόκριση των Πειραιωτών επί της Ναϊμέχεν, αλλά αποκλεισμό στα playoffs.
Προφανώς πρόκειται ουσιαστικά για μία πρόβλεψη με βάση τα δεσομένα και η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα θέλει να τη βγάλει λανθασμένη.