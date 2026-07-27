Σπορ

Τρομερή μεταγραφή για τη Ναϊμέγκεν πριν το πρώτο ματς με τον Ολυμπιακό

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού προχώρησε σε μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση πριν τα παιχνίδια κόντρα στον Ολυμπιακό.

ΑΠΕ ΜΠΕ
ΑΠΕ ΜΠΕ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ναϊμέγκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League την Τρίτη (4/8) και η ολλανδική ομάδα προχώρησε σε μια μεταγραφική κίνηση - βόμβα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, η αντίπαλος του Ολυμπιακού συμφώνησε με τον Ντούσαν Τάντιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Αλ Ουάχντα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ο 38χρονος εξτρέμ έκανε σπουδαία καριέρα με τον Άγιαξ οπού αγωνίστηκε από το 2018 έως το 2023 και σε 241 ματς σημείωσε 105 γκολ και 112 ασίστ. 

Ο Σέρβος ποδοσαφαιριστής βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία και περνάει ιατρικές εξετάσεις, ενώ αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα. Μένει να δούμε αν θα προλάβει το πρώτο ή και το δεύτερο παιχνίδι κόντρα στους «ερυθρόλευκους».

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader