Τρομερή μεταγραφή για τη Ναϊμέγκεν πριν το πρώτο ματς με τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ναϊμέγκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League την Τρίτη (4/8) και η ολλανδική ομάδα προχώρησε σε μια μεταγραφική κίνηση - βόμβα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, η αντίπαλος του Ολυμπιακού συμφώνησε με τον Ντούσαν Τάντιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Αλ Ουάχντα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ο 38χρονος εξτρέμ έκανε σπουδαία καριέρα με τον Άγιαξ οπού αγωνίστηκε από το 2018 έως το 2023 και σε 241 ματς σημείωσε 105 γκολ και 112 ασίστ.

Ο Σέρβος ποδοσαφαιριστής βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία και περνάει ιατρικές εξετάσεις, ενώ αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα. Μένει να δούμε αν θα προλάβει το πρώτο ή και το δεύτερο παιχνίδι κόντρα στους «ερυθρόλευκους».