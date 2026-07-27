Ολυμπιακός: Πολύ κοντά στο να γίνει «ερυθρόλευκος» ο Ορτέγκα

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στο να κάνει δικό του τον πρώην τερματοφύλακα της Μάντσεστερ Σίτι, Στέφαν Ορτέγκα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο έγκριτος δημοσιογράφος Φλόριαν Πλέτενμπεργκ οι Πειραιώτες πολιορκούν τον 33χρονο τερματοφύλακα που είναι ελέυθερος και θέλουν να έρθουν σε συμφωνία το συντομότερο δυνατό. Αρχικά ο Ορτέγκα δεν έβλεπε με καλό μάτι την μετακόμισή του στην Ελλάδα και στον Πειραιά, όμως σε δεύτερο χρόνο μετά από πιέσεις των ανθρώπων του Ολυμπιακού οι δυο πλευρές βρίσκονται και πάλι σε διαπραγματεύσεις., ενώ φαίνεται πως είναι τόσο κοντά σε ένα deal καθώς απομένουν να συμφωνηθούν οι λεπτομέρειες.

🚨⏳ EXCL | Stefan Ortega is now in advanced talks with Olympiacos.



Olympiacos have been pushing for the deal as reavealed. 33 y/o free agent had been hesitant and was close to turning the move down, but the parties have now returned to the negotiating table.



The basic terms… pic.twitter.com/r7vZTWBNVA — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 26, 2026

Ο Γερμανός πρώην τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Σίτι, με την οποία κατέγραψε 54 συμμετοχές και διατήρησε 23 φορές την εστία του ανέπαφη, έμεινε ελεύθερος από την Νότογχαμ Φόρεστ με την οποία αγωνίστηκε την πεοηγούμενη σεζόν ως βασικός στο Europa League.