Ολυμπιακός: Πολύ κοντά στο να γίνει «ερυθρόλευκος» ο Ορτέγκα
Σύμφωνα με ξένα έγκριτα ΜΜΕ ο Γερμανός τερματοφύλακας βρίσκεται μια ανάσα από τον Ολυμπιακό.
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στο να κάνει δικό του τον πρώην τερματοφύλακα της Μάντσεστερ Σίτι, Στέφαν Ορτέγκα.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο έγκριτος δημοσιογράφος Φλόριαν Πλέτενμπεργκ οι Πειραιώτες πολιορκούν τον 33χρονο τερματοφύλακα που είναι ελέυθερος και θέλουν να έρθουν σε συμφωνία το συντομότερο δυνατό. Αρχικά ο Ορτέγκα δεν έβλεπε με καλό μάτι την μετακόμισή του στην Ελλάδα και στον Πειραιά, όμως σε δεύτερο χρόνο μετά από πιέσεις των ανθρώπων του Ολυμπιακού οι δυο πλευρές βρίσκονται και πάλι σε διαπραγματεύσεις., ενώ φαίνεται πως είναι τόσο κοντά σε ένα deal καθώς απομένουν να συμφωνηθούν οι λεπτομέρειες.
Ο Γερμανός πρώην τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Σίτι, με την οποία κατέγραψε 54 συμμετοχές και διατήρησε 23 φορές την εστία του ανέπαφη, έμεινε ελεύθερος από την Νότογχαμ Φόρεστ με την οποία αγωνίστηκε την πεοηγούμενη σεζόν ως βασικός στο Europa League.