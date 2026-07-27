Ολυμπιακός: Οι λόγοι που «σπάει την μπάνκα» για τον Τιτραουί

Ο Ολυμπιακός έχει «κλειδώσει» στον παίκτη που θέλει να αποκτήσει για να ενισχύσει την μεσαία του γραμμή και αυτός ακούει στο όνομα Γιασίν Τιτραουί.

Ο 23χρονος μέσος της Σαρλερουά που είναι αρκετά περιζήτητος από ομάδες της Ευρώπης είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους και πολλά υποσχόμενους παίκτες του βελγικού πρωταθλήματος και οι ερυθρόλευκοι τον έχουν... βάλει στο μάτι καθώς έχουν ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση που φτάνει ή και ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Η βέλγικη ομάδα έχει αναμένεται να κάνει... σκληρό παζάρι καθώς έχει ήδη απορρίψει προτάσεις από ομάδες όπως η Χαλ και η Λίντς, ενώ όπως φαίνεται πως για να παραχωρήσει τον Αλγερινό θέλει να λάβει κοντά στα 10 εκατομμύρια.

Ποιός είναι ο Γιασίν Τιτραουί

Ο Γιασίν Τιτραουί γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου 2003 στην πόλη Μ’Σιλά της Αλγερίας και ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στην ακαδημία της Paradou AC. Είναι μέσος και θεωρείται «box-to-box» ποδοσφαιριστής καθώς μπορεί να αγωνιστεί τόσο στην θέση του αμυντικού χαφ όσο και στις θέσεις «8» αλλά και «10».

Η πρώτη χρονιά που έδειξε τι μπορεί να κάνει ήταν την σεζόν 2023-24, όταν καθιερώθηκε ως ηγετική φυσιογνωμία στη μεσαία γραμμή της Paradou και σε 82 ματς είχε 11 γκολ και 11 ασίστ. Ο Τιτραουί είναι χρήσιμος τόσο στα αμυντικά του καθήκοντα με προσήλωση και έντονη παρουσία, όσο και στην δημιουργία με την ποιότητά του με την μπάλα. Το 2023 ήταν κοντά στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, όμως η μεταγραφή δεν έγινε, έκανε το βήμα για την Ευρώπη όμως το 2024 υπογράφοντας στη Σαρλερουά έναντι περίπου 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Μόλις στην πρώτη του σεζόν στο Βέλγιο έδειξε τι μπορεί να κάνει και έγινε αμέσως ένας από τους ποιοτικότερους χαφ της κατηγορίας, καθώς σε 74 συμμετοχές είχε 7 γκολ και 5 ασίστ. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να τον αποκτήσουν καθώς θα προσθέσουν ποιότητα στην μεσαία τους γραμμή, ενώ λόγω του νεαρού της ηλικίας του θα μιλάμε και για μια επένδυση για το μέλλον.

Οι Πειραιώτες είναι πρόθυμοι να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη γιατί πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που ταιριάζει απόλυτα στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο 23χρονος έχει καλή τεχνική κατάρτιση, καλύπτει μεγάλες αποστάσεις, είναι ικανός τόσο στο ανασταλτικό όσο και στο δημιουργικό κομμάτι, ενώ ξεχωρίζει για την ευχέρειά του να μεταφέρει γρήγορα την μπάλα από την άμυνα στην επίθεση.