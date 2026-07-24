Στην Θεσσαλονίκη για τον Άρη ο Παλάσιος - Υπογράφει διετές συμβόλαιο

Ο Άρης συνεχίζει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό και αποκτούν τον Σεμπάστιαν Παλάσιος. Ο 34χρονος Αργεντίνος εξτρέμ θα βρεθεί στην Θεσσαλονίκη εντός της Παρασκευής(24/07) για να υπογράψει συμβόλαιο με τους «Κιτρινόμαυρους».

Ως εκ τούτου ο πρώην παίκτης του Λεβαδειακού, θα ολοκληρώσει τις τελευταίες συζητήσεις με την ομάδα, έτσι ώστε να περάσει τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Μόλις τελειώσουν οι συγκεκριμένες διαδικασίες, ο παίκτης θα μεταφερθεί στην Ιταλία, εκεί όπου ο Άρης πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του για να ενταχθεί στην ομάδα.

Ο Παλάσιος έρχεται στους Θεσσαλονικείς για να δώσει ταχύτητα και ποιότητα στα εξτρέμ, αλλά και με την εμπειρία του θα βοηθήσει την ομάδα, καθώς ξέρει καλά το πρωτάθλημα, αφού αγωνίστηκε σε Παναθηναϊκό και Λεβαδειακό. Την προηγούμενη σεζόν με τους Βιωτούς, σημείωσε 8 γκολ και 8 ασίστ σε 36 αναμετρήσεις.