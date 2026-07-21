Μουντιάλ 2026: Τα καλύτερα γκολ της διοργάνωσης

Η Ισπανία είναι η κάτοχος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για δεύτερη φορά στην ιστορία της, μετά τη νίκη με 1-0 επί της Αργεντινής στον τελικό.

Η φετινή διοργάνωση θα μείνει σίγουρα στην ιστορία των Μουντιάλ καθώς για πρώτη φορά συμμετείχαν 48 ομάδες και πραγματοποιήθηκαν 104 αγώνες!Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δούμε 308 γκολ (2,96 ανά παιχνίδι), κάτι που σημαίνει ότι «έσπασε» το ρεκόρ του Κατάρ το 2022 όπου σημειώθηκαν 172 τέρματα.

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Αρκετά γκολ ήταν σπάνιας ομορφιάς, έκριναν προκρίσεις και άλλαξαν την ιστορία της διοργάνωσης.

Απολαύστε τα καλύτερα γκολ του Μουντιάλ 2026: