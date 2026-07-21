Ο Βινίσιους έκανε πλαστική στο πρόσωπο και έγινε... αγνώριστος

Μερικές μέρες μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας στην φάση των «16» του Μουντιάλ και λίγο πριν ξεκινήσει η προετοιμασία της νέας σεζόν με την Ρεάλ Μαδρίτης, ο Βινίσιους Τζούνιορ προχώρησε σε μια απρόσμενη επέμβαση στο πρόσωπό του.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ έκανε μια διορθωτική αισθητική επέμβαση στην περιοχή του σαγονιού την οποία πραγματοποίησε εξειδικευμένος πλαστικός χειρούργος στην πατρίδα του. Όπως αναμενόταν προκλήθηκε σάλος στα social media.

Συγκεκριμένα η επέμβαση του 26χρονου σούπερ σταρ περιλαμβάνει τη χρήση ειδικών ενθεμάτων, με στόχο να τονιστεί περισσότερο το περίγραμμα του προσώπου και να αλλάξει στην ουσία την όψη του πιγουνιού του. Οι πρώτες φωτογραφίες έχουν ήδη κοινοποιηθεί, που φαίνεται ο Βινίσιους με τον γιατρό που του έκανε την επέμβαση. Στις φωτογραφείες φαίνεται αισθητή η διαφορά του προσώπου του Βίνι, με τα σχόλια να είναι αύθονα και είτε θετικά είτε επικριτικά.