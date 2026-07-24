Παράπονα Ντε Λα Φουέντε μετά τον τελικό με την Αργεντινή: «Απαράδεκτη συμπεριφορά»

Λίγες μέρες μετά τον τελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή, ο προπονητής της νικήτριας ομάδας, Ντε Λα Φουέντε, μίλησε στο «TVE», κάνοντας τον απολογισμό της σπουδαίας επιτυχίας και της κατάκτησης του δεύτερου αστεριού στην ιστορία της χώρας.



Ο Ισπανός προπονητής, αναφέρθηκε στην ένταση που ακολούθησε μετά τη λήξη της αναμέτρησης και τη συμπεριφορά της παρέας του Μέσι, χαρακτηρίζοντάς τη ως «απαράδεκτη».

🔥🇪🇸 “Es intolerable, no se puede permitir. Quiero destacar nuestro comportamiento ante ese tipo de agresiones, nuestros jugadores siempre mantuvieron las formas y actitud de buenos deportistas” - Luis De La Fuente sobre los jugadores de Argentinapic.twitter.com/nafQSQqQWN — PaseClave (@paseclave__) July 23, 2026

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Εκείνη τη στιγμή, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, γιόρταζα. Σε κάθε περίπτωση, είναι κάτι απαράδεκτο, δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Θέλω να τονίσω τη συμπεριφορά μας απέναντι σε αυτό το είδος επιθετικότητας και πρόκλησης».

Συνεχίζοντας: «Παίκτες αυτού του επιπέδου, που έχουν έναν σπουδαίο προπονητή (τον Λιονέλ Σκαλόνι), ο οποίος πρέπει να το πήρε τόσο σκληρά όσο εμείς βλέποντας αυτές τις αντιδράσεις... Είναι απαράδεκτο».

Παράλληλα έκανε αναφορά και στους αντιδράσεις των παικτών του και είπε τα εξής: «Θέλω να τονίσω τη συμπεριφορά μας απέναντι σε αυτό το είδος επιθετικότητας και πρόκλησης. Οι παίκτες μας διατήρησαν πάντα την ψυχραιμία και την ψυχραιμία τους, σαν αληθινοί αθλητές».