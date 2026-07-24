Ο Παρέδες «αποκάλυψε» το αντίο του Μέσι στην Αργεντινή: «Μας είπε πως ήταν το τελευταίο του ματς»
Τα δάκρυα του Μέσι στον τελικό ίσως έκρυβαν το «αντίο», με τον Παρέδες να αποκαλύπτει την απόφασή του.
Η συγκινητική εικόνα του Λιονέλ Μέσι να λυγίζει μετά τον χαμένο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Ισπανία ίσως να μην ήταν τυχαία. Λίγα 24ωρα αργότερα, ο Λεάντρο Παρέδες άφησε να εννοηθεί πως ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε» έχει ήδη πάρει την απόφασή του να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα.
Ο Μέσι ολοκλήρωσε το Μουντιάλ του 2026 με εντυπωσιακό απολογισμό, σημειώνοντας οκτώ γκολ και μοιράζοντας τέσσερις ασίστ, αποτελώντας ξανά τον ηγέτη της Αργεντινής μέχρι τον μεγάλο τελικό, όπου η ομάδα του γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Ισπανία.
Παρά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του, οι εικόνες του μετά τη λήξη του τελικού, με δάκρυα στα μάτια, πυροδότησαν τα σενάρια ότι αυτή ήταν η τελευταία του παρουσία με το εθνόσημο.
Τη φημολογία ενίσχυσε ο Λεάντρο Παρέδες, ο οποίος, μετά τη συμμετοχή του στη νίκη της ομάδας του απέναντι στην Ο'Χίγκινς για το Copa Sudamericana, αποκάλυψε πως πιστεύει ότι ο Μέσι έχει ήδη πάρει την απόφασή του. «Νομίζω ότι ο Μέσι πήρε την απόφαση πως ο τελικός του Μουντιάλ ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με την Εθνική ομάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο διεθνής μέσος.
Μέχρι στιγμής, πάντως, ο ίδιος ο Λιονέλ Μέσι δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη τοποθέτηση για το μέλλον του με την εθνική Αργεντινής, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η οριστική απόφαση να ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.