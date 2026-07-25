Βοζίνια: Ο ήρωας του Πράσινου Ακρωτηρίου βρήκε την επόμενη ομάδα του και δεν είναι η Ίντερ Μαϊάμι

Το Πράσινο Ακρωτήρι ήταν μια από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου. Ένας από τους πρωταγωνιστές της ομάδας, ο 40χρονος τερματοφύλακας, Βοζίνια κέρδισε τις εντυπώσεις τόσο με τις εμφανίσεις του όσο και με την συγκινητική ιστορία της μητέρας του, η οποία τελικά κατάφερε να καμαρώσει τον γιο της να λάμπει στην μεγαλύτερη σκηνή του ποδοσφαίρου, αφού αρχικά δεν της επιτρεπόταν η είσοδος στις ΗΠΑ.

Σαν να μην έφτανε αυτό, κατά την διάρκεια του Μουντιάλ ο Βοζίνια κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 20 εκατομμύρια ακολούθους στο instagram, αποδεικνύοντας πως «κέρδισε» τις καρδιές του ποδοσφαιρικού κοινού. Το αποκορύφωμα για τον τερματοφύλακα των «Μπλε Καρχαριών» ήρθε με την μεταγραφή του στην Κόλο Κόλο εξαργυρώνοντας τις καλές του εμφανίσεις στο παγκόσμιο κύπελλο.

Την μεταγραφή αυτή επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος της χιλιανής ομάδας, Ανίμπαλ Μόσα, δηλώνοντας «Ο Βοζίνια θα γίνει παίκτης της Κόλο Κόλο. Θα έρθει στη Χιλή τις επόμενες ημέρες, θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί εδώ στο Εστάντιο Μονουμεντάλ»

Ο Βοζίνια πρωταγωνίστησε με το Πράσινο Ακρωτήρι καθώς «κράτησε» στο 0 την μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια, Ισπανία, ενώ έβαλε δύσκολα στην Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι, όπου «λύγισε» εν τέλη στην παράταση με σκορ 3-2. Τέλος ο 40χρονος βρέθηκε στην καλύτερη ενδεκάδα της διοργάνωσης στην θέση του τερματοφύλακα.