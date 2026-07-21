Ο Κουκουρέγια έγινε ξανά viral με το τραγούδι του «Κούκου-Κουκουρέγια»

Η Μαδρίτη πήρε... φωτιά από τους πανηγυρισμούς των Ισπανών για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι φίλαθλοι γέμισαν τους δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας και οι ποδοσφαιριστές ξεσάλωσαν και χάρηκαν με την ψυχή τους αυτό το σπουδαίο επίτευγμα.

Ο Μάρκ Κουκουρέγια φαίνεται πως και αυτή την φορά ήταν ένα από τα πρόσωπα της βραδιάς, καθώς κατά την διάρκεια της φιέστας πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε το γνωστό τραγούδι που τον είχε κάνει viral και μετά τους πανηγυρισμούς του Euro 2024.

Αυτή την φορά όμως το τραγούδησε μαζί του και η ισπανική λαοθάλασσα και το στιγμιότυπο αυτό με το «Κούκου-Κουκουρέγια» που ακούστηκε σε όλη την Μαδρίτη, έγινε ξανά viral, με τον 27χρονο ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης να το χαίρεται με την καρδιά του.