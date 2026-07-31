Η δύναμη της Ρεάλ: Ο Έσπι κέρδιζε 100 followers κάθε τρία δευτερόλεπτα

Η μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν αλλάζει μόνο την ποδοσφαιρική καριέρα ενός παίκτη, αλλά και τη δημοτικότητά του στα social media. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Κάρλος Έσπι, ο οποίος είδε τους ακολούθους του στο Instagram να αυξάνονται με εντυπωσιακό ρυθμό αμέσως μετά την επισημοποίηση της μετακίνησής του στους «μερένχες».

Ο TikToker Σαλβαδόρ Οτέρο κατέγραψε σε βίντεο τη στιγμή της ανακοίνωσης, κάνοντας συνεχώς ανανέωση στη σελίδα του 21χρονου επιθετικού στο Instagram, προκειμένου να παρακολουθήσει την αύξηση των followers του σε πραγματικό χρόνο.

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό, καθώς ο Έσπι κέρδιζε περίπου 100 νέους ακολούθους κάθε τρία δευτερόλεπτα, αποδεικνύοντας τη τεράστια απήχηση που έχει η Ρεάλ Μαδρίτης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τη στιγμή της ανακοίνωσης της μεταγραφής του από τη Λεβάντε, ο νεαρός φορ αριθμούσε περίπου 87.000 followers. Μέσα σε λίγες ώρες, ο αριθμός αυτός εκτοξεύθηκε στους 252.000, ενώ συνέχισε να αυξάνεται με αμείωτο ρυθμό και την επόμενη ημέρα.

Το σχετικό βίντεο έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την παγκόσμια επιρροή της Ρεάλ Μαδρίτης και το πόσο μπορεί να αλλάξει η προβολή ενός ποδοσφαιριστή από τη στιγμή που θα φορέσει τη φανέλα της.