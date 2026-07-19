Αποφασισμένος Ρονάλντο για τον νικητή του Μουντιάλ: «Θα το πάρει εύκολα»

Όσο πλησιάζει η ώρα του μεγάλου τελικού, τόσο αυξάνονται και οι προβλέψεις για το ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής.

Ένας γνώριμος νικητής της διοργάνωσης το 1994 και 2002, ο Ρονάλντο Ναζάριο, πρόβλεψε και μάλιστα με απόλυτη σιγουριά ότι ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή, «Θα κερδίσει εύκολα η Ισπανία,ήταν πάντα τα φαβορί, μαζί με τη Γαλλία».

🇧🇷RONALDO NAZARIO:



“YO CREO QUE ESPAÑA GANA y FÁCIL LA FINAL CONTRA ARGENTINA



Para mí siempre fueron FRANCIA y ESPAÑA los FAVORITOS”. 🤯pic.twitter.com/LrTLhG3Jqx — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) July 19, 2026

Για να εξηγήσει αυτή του τη πρόβλεψη τόνισε: «Είναι στο DNA τους. Παίζουν έτσι εδώ και πολλά χρόνια, το κάνουν από τότε που ήταν μικροί»

Βέβαια αυτό δε σημαίνει ότι δεν έδωσε και τα εύσημα στην ομάδα της Αργεντινής: «Είχαν μια πολύ όμορφη ιστορία σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Αργεντινή είναι μια ομάδα που επιδεικνύει φανταστικό πνεύμα υπερνίκησης των αντιξοοτήτων και μαχητικό πνεύμα, αλλά η Ισπανία είναι πολύ αυτόματη. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν σε κάθε στιγμή», κατέληξε.