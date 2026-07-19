Ισπανία - Αργεντινή: Liveblog ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ Συντακτική Ομάδα Flash.gr 19.07.2026 21:00 Facebook Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google Διάβασε σχετικά Ακόμη ένα σημάδι: Ο διαιτητής του τελικού ήταν και στην τελευταία ήττα της Αργεντινής σε Μουντιάλ Μουντιάλ: Ο ΜακΓκρέγκορ πόνταρε 100 χιλιάδες δολάρια στην Αργεντινή λόγω ενός tweet από το 2021 Τελικός Μουντιάλ χωρίς πίτσες και σουβλάκια: Στάση εργασίας από το απόγευμα στα delivery Διάβασε περισσότερα ΣΠΟΡ Ποδόσφαιρο Εθνική Ισπανίας Εθνική Αργεντινής Μουντιάλ Παγκόσμιο Κύπελλο ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ Facebook ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΟ FLASH.GR ΣΤΟ GOOGLE NEWS! ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΣΤΟ FLASH.GR