Euroleague 2026-27: Αυτό είναι το πρόγραμμα αγώνων-Πότε έχουμε ντέρμπι «αιωνίων»

Η αγωνία για ολόκληρο το ευρωπαϊκό μπασκετικό κοινό έλαβε τέλος, καθώς η Euroleague γνωστοποίησε το πρόγραμμα αγώνων για την σεζόν 2026-27,με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR, να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους

Αναλυτικά το πρόγραμμα αγώνων

24 Σεπτεμβρίου 2026

20:00 Ερυθρός Αστέρας - Ζαλγκίρις Κάουνας



20:00 Ντουμπάι Μπάσκετ - Ρεάλ Μαδρίτης



20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπάγερν Μονάχου



20:30 Μπαρτσελόνα - Αναντολού Έφες



20:30 Μπασκόνια - Ολυμπιακός



20:45 Βιλερμπάν - Μακάμπι Τελ Αβίβ



21:15 Παναθηναϊκός - Παρί Μπάσκετ

25 Σεπτεμβρίου 2026

20:00 Μπεσίκτας - Βαλένθια



20:45 Φενέρμπαχτσε - Βίρτους Μπολόνια

20:45 Παρτίζαν - Αρμάνι Μιλάνο

29 Σεπτεμβρίου 2026

20:00 Αναντολού Έφες - Ρεάλ Μαδρίτης



20:00 Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ Τελ Αβίβ

20:00 Ντουμπάι Μπάσκετ - Μπαρτσελόνα



20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Ολυμπιακός



20:30 Βαλένθια - Μπασκόνια



20:30 Αρμάνι Μιλάνο - Βίρτους Μπολόνια



20:45 Φενέρμπαχτσε - Μπάγερν Μονάχου



20:45 Παρί Μπάσκετ - Παρτίζαν

30 Σεπτεμβρίου 2026

20:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπεσίκτας



21:15 Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν

1 Οκτωβρίου 2026

20:00 Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Έφες



20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης



20:30 Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός



20:45 Παρί Μπάσκετ - Ζαλγκίρις Κάουνας

2 Οκτωβρίου 2026

20:00 Μπεσίκτας - Μπαρτσελόνα



20:00 Βιλερμπάν - Βαλένθια



20:30 Μπασκόνια - Αρμάνι Μιλάνο



20:30 Μπάγερν Μονάχου - Παρτίζαν



20:45 Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι Μπάσκετ



21:15 Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ

7 Οκτωβρίου 2026

20:45 Παρί Μπάσκετ - Βιλερμπάν

8 Οκτωβρίου 2026

20:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο



20:30 Μπάγερν Μονάχου - Βίρτους Μπολόνια



20:30 Βαλένθια - Χάποελ Τελ Αβίβ



20:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτίζαν



21:15 Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε

9 Οκτωβρίου 2026

20:00 Ντουμπάι Μπάσκετ - Ερυθρός Αστέρας



20:30 Μπασκόνια - Μπεσίκτας



20:30 Μπαρτσελόνα - Ζαλγκίρις Κάουνας



21:15 Ολυμπιακός - Αναντολού Έφες

13 Οκτωβρίου 2026

20:00 Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας



20:30 Μπασκόνια - Ντουμπάι Μπάσκετ



20:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ρεάλ Μαδρίτης



20:30 Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ



21:00 Βαλένθια - Ολυμπιακός



20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις Κάουνας



20:30 Παρτίζαν - Παναθηναϊκός

14 Οκτωβρίου 2026

20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπεσίκτας



20:30 Αναντολού Έφες - Μπάγερν Μονάχου



20:45 Παρί Μπάσκετ - Βίρτους Μπολόνια

15 Οκτωβρίου 2026

20:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ντουμπάι Μπάσκετ



20:30 Βαλένθια - Μακάμπι Τελ Αβίβ



21:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν



20:45 Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν

16 Οκτωβρίου 2026

20:00 Μπεσίκτας - Μπάγερν Μονάχου



20:00 Ερυθρός Αστέρας - Παρί Μπάσκετ



20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Αναντολού Έφες



20:30 Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός



20:30 Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια



21:15 Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ

21 Οκτωβρίου 2026

20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια

22 Οκτωβρίου 2026

20:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης



20:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα



20:30 Αναντολού Έφες - Μπεσίκτας

20:30 Μπάγερν Μονάχου - Ντουμπάι Μπάσκετ



20:45 Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας



21:15 Παναθηναϊκός - Μπασκόνια

23 Οκτωβρίου 2026

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Βιλερμπάν



20:45 Παρί Μπάσκετ - Βαλένθια

21:15 Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

27 Οκτωβρίου 2026

20:00 Ερυθρός Αστέρας - Μακάμπι Τελ Αβίβ



20:00 Ντουμπάι Μπάσκετ - Παρί Μπάσκετ



21:00 Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης



20:30 Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα



20:30 Βαλένθια - Φενέρμπαχτσε



21:15 Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο

28 Οκτωβρίου 2026

20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Αναντολού Έφες



20:00 Βιλερμπάν - Παρτίζαν



20:30 Μπεσίκτας - Ολυμπιακός



20:30 Βίρτους Μπολόνια - Ζαλγκίρις Κάουνας

30 Οκτωβρίου 2026

20:00: Ντουμπάι Μπάσκετ - Χάποελ Τελ Αβίβ



20:00: Βιλερμπάν - Μπασκόνια



20:00: Ζάλγκιρις Κάουνας - Παρτίζαν



20:30: Μπαρτσελόνα - Βαλένθια



20:30: Αναντολού Έφες - Παναθηναϊκός



20:30: Βίρτους Μπολόνια - Μπεσίκτας



21:15: Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο

4 Νοεμβρίου 2026

20:45: Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός

20:45: Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια

5 Νοεμβρίου 2026

20:00: Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα



20:00: Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου



20:30: Αναντολού Έφες - Παρί



20:30: Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια

6 Νοεμβρίου 2026

20:00: Μπεσίκτας - Ζάλγκιρις Κάουνας



20:30: Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι Μπάσκετ



20:45: Παρτίζαν - Μακάμπι Τελ Αβίβ



21:15: Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας

11 Νοεμβρίου 2026

20:45: Παρί - Φενέρμπαχτσε

20:45: Παρτίζαν - Μπασκόνια

12 Νοεμβρίου 2026

20:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ



20:30: Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις Κάουνας



20:30: Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου

21:00: Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας



21:15: Ολυμπιακός - Ντουμπάι Μπάσκετ

13 Νοεμβρίου 2026

20:30: Βιλερμπάν - Μπεσίκτας



20:30: Αναντολού Έφες - Βίρτους Μπολόνια



21:15: Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα

17 Νοεμβρίου 2026

20:00: Ντουμπάι Μπάσκετ - Αναντολού Έφες

20:00: Ζάλγκιρις Κάουνας - Μπάγερν Μονάχου



20:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός



20:30: Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ



20:30: Αρμάνι Μιλάνο - Ερυθρός Αστέρας



20:30: Μπαρτσελόνα - Παρί



20:45: Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν



20:45: Παρτίζαν - Βαλένθια



21:00: Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός

18 Νοεμβρίου 2026

20:00: Μπεσίκτας - Ρεάλ Μαδρίτης

19 Νοεμβρίου 2026

20:00: Ζάλγκιρις Κάουνας - Παναθηναϊκός



20:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντουμπάι Μπάσκετ



20:30: Αρμάνι Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε



20:30: Μπάγερν Μονάχου - Μπασκόνια



20:45: Παρί - Χάποελ Τελ Αβίβ



21:00: Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια

20 Νοεμβρίου 2026

20:30: Αναντολού Έφες - Βιλερμπάν



20:30: Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας



20:45: Παρτίζαν - Μπεσίκτας



21:15: Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης

24 Νοεμβρίου 2026

19:00: Ερυθρός Αστέρας - Βίρτους Μπολόνια



20:00: Μπεσίκτας - Παρί



20:30: Μπαρτσελόνα - Φενέρμπαχτσε



20:30: Μπάγερν Μονάχου - Μακάμπι Τελ Αβίβ



20:30: Βαλένθια - Παναθηναϊκός



20:45: Βιλερμπάν - Αρμάνι Μιλάνο

25 Νοεμβρίου 2026

20:00: Ντουμπάι Μπάσκετ - Παρτίζαν



20:30: Μπασκόνια - Αναντολού Έφες

20:45: Ρεάλ Μαδρίτης - Ζάλγκιρις Κάουνας



21:15: Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ

3 Δεκεμβρίου 2026

20:00: Χάποελ Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο



20:30: Αναντολού Έφες - Βαλένθια



20:30: Μπάγερν Μονάχου - Παρί



20:45: Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας



20:45: Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα

4 Δεκεμβρίου 2026

20:00: Μπεσίκτας - Παναθηναϊκός



20:00: Ζάλγκιρις Κάουνας - Ντουμπάι Μπάσκετ



20:30: Μπασκόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ



20:30: Βίρτους Μπολόνια - Παρτίζαν



21:15: Ολυμπιακός - Βιλερμπάν

10 Δεκεμβρίου 2026 20:00: Χάποελ Τελ Αβίβ - Βιλερμπάν



20:00: Ζάλγκιρις Κάουνας - Μπασκόνια



20:30: Αρμάνι Μιλάνο - Μπάγερν Μονάχου



20:45: Παρί - Ρεάλ Μαδρίτης



20:45: Φενέρμπαχτσε - Αναντολού Έφες

11 Δεκεμβρίου 2026

20:00: Ντουμπάι Μπάσκετ - Μπεσίκτας



20:30: Βαλένθια - Ερυθρός Αστέρας



20:30: Βίρτους Μπολόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ



20:45: Παρτίζαν - Μπαρτσελόνα



21:15: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

15 Δεκεμβρίου 2026

20:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ζάλγκιρις Κάουνας



20:30: Βαλένθια - Ντουμπάι Μπάσκετ



20:30: Βίρτους Μπολόνια - Βιλερμπάν

20:45: Φενέρμπαχτσε - Χάποελ Τελ Αβίβ



20:45: Παρί - Ολυμπιακός



20:45: Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου

16 Δεκεμβρίου 2026

20:00: Μπεσίκτας - Αρμάνι Μιλάνο



20:30: Μπασκόνια - Μπαρτσελόνα



20:45: Παρτίζαν - Αναντολού Έφες



21:15: Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας

17 Δεκεμβρίου 2026

20:00: Χάποελ Τελ Αβίβ - Ζάλγκιρις Κάουνας



20:00: Βιλερμπάν - Ντουμπάι Μπάσκετ

20:45: Φενέρμπαχτσε - Μακάμπι Τελ Αβίβ



20:45: Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια

18 Δεκεμβρίου 2026 20:30: Ερυθρός Αστέρας - Μπεσίκτας



20:30: Αναντολού Έφες - Αρμάνι Μιλάνο



20:30: Μπασκόνια - Παρί

20:30: Μπαρτσελόνα - Βίρτους Μπολόνια



20:30: Μπάγερν Μονάχου - Παναθηναϊκός



21:15: Ολυμπιακός - Παρτίζαν

22 Δεκεμβρίου 2026

20:00: Μπεσίκτας - Φενέρμπαχτσε



20:00: Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρτίζαν



20:00: Βιλερμπάν - Μπαρτσελόνα

20:30: Μπάγερν Μονάχου - Ολυμπιακός

20:30: Βίρτους Μπολόνια - Ρεάλ Μαδρίτης

23 Δεκεμβρίου 2026

20:00: Ερυθρός Αστέρας - Μπασκόνια



20:00: Ντουμπάι Μπάσκετ - Παναθηναϊκός



20:00: Ζάλγκιρις Κάουνας - Βαλένθια



20:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αναντολού Έφες



20:30: Αρμάνι Μιλάνο - Παρί

29 Δεκεμβρίου 2026

20:00: Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ



20:30: Μπασκόνια - Βαλένθια 20:45: Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός



20:45: Παρτίζαν - Ζάλγκιρις Κάουνας



21:00: Ρεάλ Μαδρίτης - Ντουμπάι Μπάσκετ

30 Δεκεμβρίου 2026

20:00: Βιλερμπάν - Ολυμπιακός



20:30: Αναντολού Έφες - Μπαρτσελόνα



20:30: Μπάγερν Μονάχου - Μπεσίκτας



20:30: Βίρτους Μπολόνια - Αρμάνι Μιλάνο



20:45: Παρί - Ερυθρός Αστέρας

6 Ιανουαρίου 2027

20:30: Μπαρτσελόνα - Μπεσίκτας

7 Ιανουαρίου 2027

20:00: Ζάλγκιρις Κάουνας - Παρί



20:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός

20:30: Αναντολού Έφες - Φενέρμπαχτσε



20:30: Αρμάνι Μιλάνο - Χάποελ Τελ Αβίβ



20:30: Βαλένθια - Παρτίζαν

8 Ιανουαρίου 2027

20:00: Ερυθρός Αστέρας - Βιλερμπάν



20:00: Ντουμπάι Μπάσκετ - Μπάγερν Μονάχου



20:30: Μπασκόνια - Βίρτους Μπολόνια



20:45: Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός

12 Ιανουαρίου 2027

20:00: Ερυθρός Αστέρας - Ρεάλ Μαδρίτης



20:00: Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρί



20:00: Βιλερμπάν - Ζάλγκιρις Κάουνας

20:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπάγερν Μονάχου



20:30: Μπαρτσελόνα - Αρμάνι Μιλάνο



20:30: Βίρτους Μπολόνια - Αναντολού Έφες



20:00: Ντουμπάι Μπάσκετ - Φενέρμπαχτσε



21:15: Παναθηναϊκός - Βαλένθια

13 Ιανουαρίου 2027

20:00: Μπεσίκτας - Παρτίζαν



21:15: Ολυμπιακός - Μπασκόνια

14 Ιανουαρίου 2027

20:00: Χάποελ Τελ Αβίβ - Βαλένθια



20:00: Ζάλγκιρις Κάουνας - Ερυθρός Αστέρας



20:30: Αρμάνι Μιλάνο - Βιλερμπάν



20:45: Ρεάλ Μαδρίτης - Αναντολού Έφες



21:15: Παναθηναϊκός - Μπάγερν Μονάχου

15 Ιανουαρίου 2027

20:00: Μπεσίκτας - Μπασκόνια

20:00: Ντουμπάι Μπάσκετ - Μακάμπι Τελ Αβίβ

20:30: Βίρτους Μπολόνια - Μπαρτσελόνα

20:45: Παρτίζαν - Φενέρμπαχτσε



21:15: Ολυμπιακός - Παρί

21 Ιανουαρίου 2027

20:00: Χάποελ Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός



20:30: Μπάγερν Μονάχου - Αρμάνι Μιλάνο



20:45: Φενέρμπαχτσε - Μπεσίκτας



20:45: Παρί - Μπασκόνια



20:45: Παρτίζαν - Ολυμπιακός



20:45: Ρεάλ Μαδρίτης - Μακάμπι Τελ Αβίβ

22 Ιανουαρίου 2027

20:00: Ερυθρός Αστέρας - Μπαρτσελόνα

20:00: Ζάλγκιρις Κάουνας - Βίρτους Μπολόνια

20:30: Αναντολού Έφες - Ντουμπάι Μπάσκετ



20:30: Βαλένθια - Βιλερμπάν

28 Ιανουαρίου 2027

20:00: Μπεσίκτας - Ερυθρός Αστέρας



20:30: Μπασκόνια - Ζάλγκιρις Κάουνας

20:30: Μπάγερν Μονάχου - Βαλένθια



20:30: Βίρτους Μπολόνια - Παρί



21:15: Ολυμπιακός - Μακάμπι Τελ Αβίβ

29 Ιανουαρίου 2027

20:00: Βιλερμπάν - Χάποελ Τελ Αβίβ



20:30: Αρμάνι Μιλάνο - Παρτίζαν

20:30: Μπαρτσελόνα - Ντουμπάι Μπάσκετ



20:45: Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης



21:15: Παναθηναϊκός - Αναντολού Έφες

2 Φεβρουαρίου 2027

20:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια



20:30: Αναντολού Έφες - Ζάλγκιρις Κάουνας



20:30: Μπασκόνια - Φενέρμπαχτσε



20:45: Παρί - Μπεσίκτας

20:45: Παρτίζαν - Ρεάλ Μαδρίτης



21:15: Παναθηναϊκός - Ντουμπάι Μπάσκετ

3 Φεβρουαρίου 2027

20:00: Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός



20:30: Μπαρτσελόνα - Βιλερμπάν



20:30: Μπάγερν Μονάχου - Ερυθρός Αστέρας



20:45: Βαλένθια - Αρμάνι Μιλάνο

4 Φεβρουαρίου 2027

20:00: Ντουμπάι Μπάσκετ - Βίρτους Μπολόνια



20:00: Ζάλγκιρις Κάουνας - Μπεσίκτας



20:30: Αναντολού Έφες - Μακάμπι Τελ Αβίβ



20:45: Ρεάλ Μαδρίτης - Παρί

5 Φεβρουαρίου 2027

20:00: Βιλερμπάν - Φενέρμπαχτσε



20:30: Μπασκόνια - Ερυθρός Αστέρας



20:30: Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός



20:45: Βαλένθια - Μπαρτσελόνα



20:45: Παρτίζαν - Χάποελ Τελ Αβίβ



21:15: Ολυμπιακός - Μπάγερν Μονάχου

10 Φεβρουαρίου 2027

20:00: Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπασκόνια



20:00: Βιλερμπάν - Αναντολού Έφες

11 Φεβρουαρίου 2027

20:00: Μπεσίκτας - Ντουμπάι Μπάσκετ



20:00: Ερυθρός Αστέρας - Παρτίζαν



20:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα



20:30: Βαλένθια - Παρί



20:30: Βίρτους Μπολόνια - Μπάγερν Μονάχου

12 Φεβρουαρίου 2027

20:00: Ζάλγκιρις Κάουνας - Ρεάλ Μαδρίτης



20:45: Φενέρμπαχτσε - Αρμάνι Μιλάνο



21:15: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

4 Μαρτίου 2027

20:30: Βαλένθια - Ζάλγκιρις Κάουνας



20:30: Βίρτους Μπολόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ



20:45: Μπασκόνια - Παρτίζαν



20:45: Παρί - Μακάμπι Τελ Αβίβ



21:15: Παναθηναϊκός - Μπεσίκτας

5 Μαρτίου 2027

20:00: Ερυθρός Αστέρας - Φενέρμπαχτσε

20:00: Ντουμπάι Μπάσκετ - Ολυμπιακός



20:30: Αρμάνι Μιλάνο - Αναντολού Έφες



20:30: Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης



20:30: Μπάγερν Μονάχου - Βιλερμπάν

9 Μαρτίου 2027

20:00: Μπεσίκτας - Βιλερμπάν



20:00: Ζάλγκιρις Κάουνας - Μπαρτσελόνα



20:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ερυθρός Αστέρας



20:30: Μπασκόνια - Παναθηναϊκός

20:30: Μπάγερν Μονάχου - Αναντολού Έφες



20:30: Βίρτους Μπολόνια - Φενέρμπαχτσε



20:45: Παρτίζαν - Παρί

20:45: Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ

10 Μαρτίου 2027

20:00: Ντουμπάι Μπάσκετ - Βαλένθια



20:30: Αρμάνι Μιλάνο - Ολυμπιακός

11 Μαρτίου 2027

20:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βιλερμπάν



20:30: Αναντολού Έφες - Παρτίζαν



20:30: Μπάγερν Μονάχου - Χάποελ Τελ Αβίβ



20:45: Παρί - Παναθηναϊκός



20:45: Ρεάλ Μαδρίτης - Βίρτους Μπολόνια

12 Μαρτίου 2027

20:00: Ερυθρός Αστέρας - Ντουμπάι Μπάσκετ



20:00: Ζάλγκιρις Κάουνας - Αρμάνι Μιλάνο



20:30: Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια



20:45: Φενέρμπαχτσε - Βαλένθια



21:15: Ολυμπιακός - Μπεσίκτας

18 Μαρτίου 2027

20:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βαλένθια



20:45: Παρτίζαν - Μπάγερν Μονάχου



20:45: Φενέρμπαχτσε - Παρί



20:45: Ρεάλ Μαδρίτης - Μπασκόνια



21:15: Παναθηναϊκός - Ζάλγκιρις Κάουνας

19 Μαρτίου 2027

20:00: Μπεσίκτας - Αναντολού Έφες



20:00: Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός



20:00: Ντουμπάι Μπάσκετ - Αρμάνι Μιλάνο



20:00: Βιλερμπάν - Βίρτους Μπολόνια



20:30: Μπαρτσελόνα - Χάποελ Τελ Αβίβ

Τρίτη 23 Μαρτίου 2027

20:00 Ντουμπάι Μπάσκετ - Μπασκόνια

20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Φενέρμπαχτσε



20:00 Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός



20:30 Αναντολού Έφες - Ερυθρός Αστέρας



20:45 Παρί Μπάσκετ - Αρμάνι Μιλάνο



20:45 Παρτίζαν - Βίρτους Μπολόνια

Τετάρτη 24 Μαρτίου 2027

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Μακάμπι Τελ Αβίβ



20:30 Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης



20:30 Βαλένθια - Μπεσίκτας



21:15 Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα

Πέμπτη 25 Μαρτίου 2027

20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ντουμπάι Μπάσκετ



20:00 Βιλερμπάν - Παρί Μπάσκετ



20:30 Αναντολού Έφες - Μπασκόνια



21:15 Παναθηναϊκός - Παρτίζαν

Παρασκευή 26 Μαρτίου 2027

20:00 Ερυθρός Αστέρας - Βαλένθια



20:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μακάμπι Τελ Αβίβ



20:30 Μπάγερν Μονάχου - Ζαλγκίρις Κάουνας



20:45 Φενέρμπαχτσε - Μπαρτσελόνα



20:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπεσίκτας



21:15 Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια

Τετάρτη 31 Μαρτίου 2027

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Χάποελ Τελ Αβίβ



20:30 Βίρτους Μπολόνια - Ερυθρός Αστέρας



20:30 Αναντολού Έφες - Ολυμπιακός

Πέμπτη 1 Απριλίου 2027

20:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Φενέρμπαχτσε



20:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μπεσίκτας



20:30 Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης



20:45 Παρί Μπάσκετ - Ντουμπάι Μπάσκετ

Παρασκευή 2 Απριλίου 2027

20:30 Μπασκόνια - Μπάγερν Μονάχου



20:30 Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός



20:45 Παρτίζαν - Βιλερμπάν

Τρίτη 6 Απριλίου 2027

20:00 Μπεσίκτας - Χάποελ Τελ Αβίβ



20:30 Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός

20:30 Μπασκόνια - Βιλερμπάν



20:30 Βίρτους Μπολόνια - Βαλένθια



20:45 Μπαρτσελόνα - Μπάγερν Μονάχου



20:45 Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός



20:45 Παρί Μπάσκετ - Αναντολού Έφες



20:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Αρμάνι Μιλάνο

Τετάρτη 7 Απριλίου 2027

20:00 Ντουμπάι Μπάσκετ - Ζαλγκίρις Κάουνας



20:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρτίζαν

Πέμπτη 8 Απριλίου 2027

20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ερυθρός Αστέρας

20:00 Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης



20:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μπασκόνια



20:30 Μπάγερν Μονάχου - Φενέρμπαχτσε

20:30 Βαλένθια - Αναντολού Έφες



20:45 Παρί Μπάσκετ - Μπαρτσελόνα



21:15 Παναθηναϊκός - Βίρτους Μπολόνια

Παρασκευή 9 Απριλίου 2027

20:00 Μπεσίκτας - Μακάμπι Τελ Αβίβ



20:45 Παρτίζαν - Ντουμπάι Μπάσκετ



21:15 Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις Κάουνας

Πέμπτη 15 Απριλίου 2027

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Φενέρμπαχτσε



20:00 Ερυθρός Αστέρας - Αρμάνι Μιλάνο



20:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπασκόνια



20:30 Αναντολού Έφες - Χάποελ Τελ Αβίβ



20:45 Παρί Μπάσκετ - Μπάγερν Μονάχου

21:15 Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης

Παρασκευή 16 Απριλίου 2027

20:00 Μπεσίκτας - Βίρτους Μπολόνια



20:00 Ντουμπάι Μπάσκετ - Βιλερμπάν



20:30 Μπαρτσελόνα - Παρτίζαν



21:15 Ολυμπιακός - Βαλένθια

Πότε έχουμε ντέρμπι «αιωνίων»

11 Δεκεμβρίου 2026 - Telekom Center Athens

- Telekom Center Athens 12 Φεβρουαρίου 2027 - Έδρα του Ολυμπιακού

Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως η συμφωνία Ολυμπιακού και ΑΕΚ για το γηπεδικό ζήτημα δεν έχει ολοκληρωθεί τυπικά κάτι που θεωρείται απλώς θέμα χρόνου, η «SUNEL Arena» φαντάζει ως το επικρατέστερο σενάριο για να αποτελέσει την έδρα του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα της νέας σεζόν. Μάλιστα, οι Πειραιώτες έχουν δηλώσει το συγκεκριμένο γήπεδο εδώ και αρκετές ημέρες στην EuroLeague ως προσωρινή τους στέγη, λόγω των έργων ανακαίνισης που πραγματοποιούνται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ποιο είναι οι αντίπαλοι Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης