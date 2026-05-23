Μάριο Χεζόνια: «Δεν είμαστε το θύμα, πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε»

Ολυμπιακός και Ρεάλ είναι οι ομάδες που θα αναμετρηθούν για το πολυπόθητο τρόπαιο τη Κυριακή 24/5 και ώρα 21:00 στο Telekom-Center.

Η «Βασίλισσα», αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στη θέση «5» με τους Ταβάρες, Λεν και έπειτα από χθες τον Γκαρούμπα να βρίσκονται εκτός, κάτι που πιθανόν θα «χτυπήσει» ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Μάριο Χεζόνια σε σχέση με τα προβλήματα, τόνισε:

« Δεν πρέπει να νιώθουμε ότι είμαστε το «θύμα», πρέπει παρά τα προβλήματα, είναι ένα ματς ζωής και θανάτου και πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε και για να φέρουμε το τρόπαιο να κάνουμε καλά όσα κάναμε και χθες».

Πρακτικά ο Κροάτης συμφώνησε και με τον προπονητή του που είχε απαντήσει νωρίτερα στην ερώτηση.