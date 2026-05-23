Σκαριόλο: «Παίζουμε απέναντι στον πιο δύσκολο πιθανό αντίπαλο»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο μίλησε για τον μεγάλο τελικό της Euroleague απέναντι στον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως η Ρεάλ Μαδρίτης καλείται να ξεπεράσει μία από τις πιο δύσκολες προκλήσεις της διοργάνωσης.



Ο Ιταλός τεχνικός υπογράμμισε ότι η ομάδα του βρίσκεται δίκαια στον τελικό, καθώς παρουσίασε σταθερή αγωνιστική πρόοδο στη διάρκεια της σεζόν, όμως αναγνώρισε την ποιότητα και τη συνέπεια των «ερυθρόλευκων», χαρακτηρίζοντάς τους τον πιο απαιτητικό αντίπαλο ανάμεσα στους κορυφαίους της Ευρώπης.



Παράλληλα, στάθηκε στις ιδιαιτερότητες της προετοιμασίας ενός τελικού Final Four, εξηγώντας ότι ο περιορισμένος χρόνος αναγκάζει τις ομάδες να επικεντρωθούν στα πιο ουσιαστικά κομμάτια του παιχνιδιού, χωρίς υπερβολική πληροφορία και περιττές αλλαγές στο πλάνο τους.



Ο Σκαριόλο αναφέρθηκε και στα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει η Ρεάλ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως η ομάδα του δεν πρόκειται να αναζητήσει δικαιολογίες. Όπως τόνισε, οι Μαδριλένοι πρέπει να προσαρμοστούν στις συνθήκες, να παραμείνουν ψύχραιμοι και να εμπιστευτούν το παιχνίδι τους στον τελικό.



Κλείνοντας, επισήμανε ότι η σωστή νοοτροπία θα παίξει καθοριστικό ρόλο, με τη Ρεάλ να καλείται να παρουσιαστεί συγκεντρωμένη και ανταγωνιστική απέναντι σε έναν αντίπαλο υψηλού επιπέδου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σκαριόλο

«Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ αλλά έχουμε απαιτήσεις. Δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε. Ο αντίπαλος είναι ο χειρότερος από τους καλύτερους. Είμαστε εδώ για ένα λόγο. Είμαστε εδώ επειδή γινόμαστε σταθερά καλύτεροι σε όλη τη σεζόν. Ο Ολυμπιακός αξίζει την θέση στην οποία βρίσκεται και ξέρουμε πως θα είναι δύσκολος αντίπαλος. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.

Ειλικρινά δεν βλέπω πολλές διαφορές. Οι ημιτελικοί και οι τελικοί έχουν ομοιότητες. Έχεις μία μέρα να προετοιμαστείς. Πρέπει να εστιάσεις στα σημαντικά στοιχεία και να μην έχεις πολλά προβλήματα. Να κοντρολάρεις τις πληροφορίες αλλά να είσαι προετοιμασμένος. Μέσα στη σεζόν το κάναμε, προετοιμάζαμε κάθε ματς. Σε αυτό το επίπεδο γίνεται πιο εύκολο επειδή υπάρχει χρόνος. Έτσι είναι το μπάσκετ, άλλες φορές έχει δυσκολίες. Το έργο είναι απαιτητικό αλλά είμαστε εδώ γι αυτό.

Πρέπει να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι όχι. Πρέπει να συγκεντρωθούμε στο ματς και να προσαρμοστούμε γρήγορα. Να μην υπερφορτωθούμε. Να μην σκεφτούμε πως πρέπει να κάνουμε 25 διαφορετικά πράγματα. Είμαστε στον τελικό και πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας, να είμαστε ήρεμοι και προσηλωμένοι. Θα είναι έκπληξη αν δεν έχουμε σωστή νοοτροπία. Έχουμε προβλήματα αλλά δεν θα παραδοθούμε. »