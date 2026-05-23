Σπορ Euroleague Final Four Μπάσκετ Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης Κορυδαλλός

Final Four: Ο Δήμος Κορυδαλλού θα προβάλει τον τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ σε γιγαντοοθόνη

Η δημοτική αρχή ανακοίνωσε πως ο τελικός της EuroLeague (24/05, 21:00) θα προβληθεί στην Πλατεία Βενιζέλου.

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό του Final Four της EuroLeague «σκορπίζοντας» (79-61) τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό της Αθήνας και το βράδυ της Κυριακής (24/05, 21:00) θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης με φόντο το βαρύτιμο τρόπαιο. Οι φίλαθλοι της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών» στις εξέδρες του T-Center. Τα εισιτήρια, ωστόσο δεν επαρκούν για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση και ο Δήμος Κορυδαλλού ανακοίνωσε πως θα προβάλει το μεγάλο παιχνίδι σε γιαγντοοθόνες που θα στηθούν στην Πλατεία Βενιζέλου.

Η δημοτική αρχή προσκαλεί τον κόσμο της ομάδας να ζήσουν από κοινού αυτή τη σπουδαία αναμέτρηση, δημιουργώντας ατμόσφαιρα γηπέδου. Η δημόσια προβολή του τελικού θα ξεκινήσει στις 21:00 και ο Δήμος Κορυδαλλού καλεί τους φιλάθλους των Πειραιωτών να δώσουν το δικό τους ξεχωριστό «χρώμα» στο βράδυ της Κυριακής (24/05), ελπίζοντας πως ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει ακόμη μία ευρωπαϊκή κορυφή. 

Η προβολή διαφημίζεται ήδη, με την αφίσα να αναγράφει το λιτό, αλλά περιεκτικό μήνυμα «Τελικός EuroLeague: Όλοι μαζί για την ελληνική νίκη». 

Η αφίσα του Δήμου Κορυδαλλού για τη δημόσια προβολή του τελικού της EuroLeague.

