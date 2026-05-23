Έβανς για τον τελικό της EuroLeague: «Έφτασε η ώρα για τον Ολυμπιακό, ευθυγραμμίστηκαν τα αστέρια»

Ο Κίναν Έβανς ήταν ο μεγάλος άτυχος του Ολυμπιακού. Ο γκαρντ, που τραυματίστηκε σοβαρά στον αχίλλειο, είναι δίπλα στην ομάδα του Πειραιά και μίλησε στην κάμερα του Athletiko. Λίγο πριν τον τελικό με τη Ρεάλ, ο Κίναν Έβανς υπογράμμισε ότι όλα έχουν γίνει για να σηκώσει ο Ολυμπιακός το τρόπαιο.

«Είναι εκπληκτικό που έχω τη δυνατότητα να στηρίξω την ομάδα. Το να παίζουμε καλό μπάσκετ είναι πάντα διασκεδαστικό. Ήθελα να είμαι εδώ για να δώσω καλή ενέργεια και να υποστηρίξω τους συμπαίκτες μου. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για τον Ολυμπιακό να κατακτήσει τη EuroLeague. Όλα τα άστρα έχουν ευθυγραμμιστεί. Έχουν γίνει όλα για να το κατακτήσει η ομάδα. Είναι η καλύτερη ευκαιρία», υποστήριξε αρχικά ο Κίναν Έβανς.



Ο γκαρντ του Ολυμπιακού ρωτήθηκε για την παρουσία του κόσμου στο Telekom Center. «Ήταν απίστευτο. Θα είναι ακόμη καλύτερο αύριο. Θα είναι ωραία και με πολλά συναισθήματα. Την μέρα που η ομάδα προκρίθηκε στο Final Four, έκλεισα το εισιτήριό μου. Δεν μπορούσα να λείπω», σημείωσε ο Κίναν Έβανς.



Για την υποστήριξη του κόσμου, σημείωσε: «Όταν συνέβη ήμουν έκπληκτος. Είναι μία δυσάρεστη κατάσταση, αλλά είναι ευχάριστο να βλέπεις ανθρώπους να ενώνονται με τέτοιο τρόπο ανεξάρτητα από την ομάδα που υποστηρίζουν».

Όσο για το αν θα μείνει στον Ολυμπιακό, ο Κίναν Έβανς είπε: «Αν ήταν στο χέρι μου, είναι κάτι που θα ήθελα. Παίρνω πολύ αγάπη από τον Ολυμπιακό»

