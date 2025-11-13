Σπορ Μπάσκετ Ολυμπιακός Euroleague

Κίναν Έβανς: «Η ζωή δεν είναι δίκαιη, αλλά θα επιστρέψω»

Ο Αμερικανός γκαρντ στέλνει το πρώτο μήνυμα μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του, παραμένοντας αισιόδοξος και δυνατός.

eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η επιστροφή του Έβανς στην EuroLeague μετά από τη συμμετοχή του στο ελληνικό πρωτάθλημα με την Καρδίτσα την προηγούμενη Κυριακή είχε δημιουργήσει μεγάλη προσμονή.

Η τύχη όμως δεν ήταν με το μέρος του Αμερικανού γκαρντ, που αγωνίστηκε για μόλις 76 δευτερόλεπτα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά από 580 ημέρες. Η αρχική χαρά στο ΣΕΦ μετατράπηκε σε σιωπή, όταν ο Έβανς αποχώρησε υποβασταζόμενος λέγοντας στους συμπαίκτες του «no way» και όπως αναφέρει η ιατρική διάγνωση υπέστη ρήξη στον αχίλλειο. Παρά την ατυχία, ο ίδιος επέλεξε να μοιραστεί το πρώτο του μήνυμα μέσω instagram με τον κόσμο, αποδεικνύοντας την ψυχική του δύναμη.

Τα λόγια του Έβανς:

«Η ζωή δεν είναι δίκαιη και ποτέ δεν θα είναι. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ… Ο Θεός δεν κάνει λάθη. Δεν καταλαβαίνω το γιατί και δεν θέλω να βασανίζω τον εαυτό μου προσπαθώντας να το καταλάβω. Ελέγχω ό,τι μπορώ να ελέγξω, κι αυτή ήταν πάντα η στάση μου όταν βρίσκομαι σε μια τέτοια θέση. Ώρα να σκύψω το κεφάλι και να επιστρέψω στη δουλειά. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη και τα μηνύματα».


