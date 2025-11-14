Απ’ τον Κόμπι και τον Ντουράντ μέχρι τον Έβανς: Η κατάρα του αχίλλειου χτυπά ξανά

Ο Κίναν Έβανς υπέστη για τρίτη φορά σοβαρό τραυματισμό στην καριέρα του και δυστυχώς πρόκειται για τον πιο ύπουλο και καταστροφικό που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας αθλητής, την ρήξη αχιλλείου τένοντα. Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού τραυματίστηκε μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο παρκέ του ΣΕΦ και η διάγνωση επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους, ρήξη αχιλλείου στο αριστερό πόδι, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι και η φετινή σεζόν έχει τελειώσει γι’ αυτόν.

So tough to watch 💔

Back from injury… and now this again.

Stay strong, Keenan 🙏 pic.twitter.com/xLImbpSVau — SKWEEK (@skweektv) November 12, 2025

Ο πιο «ανεξήγητος» και ύπουλος τραυματισμός

Ο αχίλλειος τένοντας είναι ο πιο παχύς τένοντας του ανθρώπινου σώματος. Συνδέει τον γαστροκνήμιο μυ με την πτέρνα και επιβαρύνεται σε κάθε επιτάχυνση, αλλαγή κατεύθυνσης και άλμα. Είναι ένας τραυματισμός που συχνά συμβαίνει χωρίς προειδοποίηση, χωρίς ορατή επαφή ή σύγκρουση. Ακόμη και οι γιατροί παραδέχονται ότι δεν υπάρχει σαφής απάντηση στο γιατί συμβαίνει. Γι’ αυτό και θεωρείται ένας από τους πιο τρομακτικούς τραυματισμούς στο σύγχρονο αθλητισμό.

Η εμπειρία του NBA: Ένας τραυματισμός που αλλάζει καριέρες

Στο ΝΒΑ κατά μέσο όρο σημειώνεται μία ρήξη αχιλλείου τον χρόνο και σχεδόν κάθε μία αποτελεί και μία καριέρα που δεν θα ξαναγίνει ποτέ η ίδια.

Ο DeMarcus Cousins, ήταν ένας από τους πιο κυριαρχικούς σέντερ της λίγκας, δεν κατάφερε ποτέ να επανέλθει σε υψηλό επίπεδο μετά τη ρήξη, με την καριέρα του να εκτροχιάζεται.

Ο Rudy Gay επέστρεψε μεν και έπαιξε σε καλό επίπεδο, αλλά με σαφώς μειωμένη αθλητικότητα και παραγωγή.

Ο Wesley Matthews βρήκε ρόλο, αλλά όχι ποτέ το επίπεδο του Πόρτλαντ πριν τον τραυματισμό του.

Ο Brandon Jennings βρισκόταν ίσως στο καλύτερο φεγγάρι της καριέρας του ακριβώς πριν τη ρήξη και δεν ξανάγινε ποτέ ο ίδιος μετά.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Isaiah Thomas των Pistons, ο οποίος σταμάτησε το μπάσκετ αμέσως μετά τον τραυματισμό, στα μόλις 32 του, παρά το γεγονός ότι ακόμη είχε γεμάτα νούμερα.

prinscreen/ Demarcus Cousins achilles tear

Υπάρχει μόνο μία πραγματικά «θαυματουργή» επιστροφή: Ο Dominique Wilkins. Ο θρύλος του ΝΒΑ που κατέκτησε και την Euroleague με τον Παναθηναϊκό το 1996, τραυματίστηκε το 1992, σε ηλικία 32 ετών, και κατάφερε όχι μόνο να επανέλθει, αλλά και να σημειώσει περισσότερους πόντους και με καλύτερη αποτελεσματικότητα την αμέσως επόμενη χρονιά, παραμένοντας All-Star και συνεχίζοντας να καρφώνει σαν να μην είχε συμβεί ποτέ το παραμικρό. Είναι η μοναδική απόλυτη εξαίρεση στην ιστορία.

Ο Kobe Bryant: Το πιο διάσημο Achilles tear όλων των εποχών

Ο Κόμπι υπέστη ρήξη αχιλλείου τον Μάρτιο του 2013 και αυτός ο τραυματισμός σηματοδότησε ουσιαστικά το τέλος της εποχής του ως υπερ-σταρ. Παρότι ήταν 34 ετών και θεωρητικά μετά την κορύφωση της καριέρας του, αγωνιζόταν ακόμη σε τρομερό επίπεδο. Έβαζε 27 πόντους κατά μέσο όρο με υψηλή αποτελεσματικότητα και κουβαλούσε ένα απογοητευτικό σύνολο των Λέικερς, σχεδόν μόνος του. Η εικόνα του να σουτάρει τις βολές με σκισμένο αχίλλειο παραμένει ιστορική, αλλά η αλήθεια είναι πως η επιστροφή του δεν είχε καμία σχέση με τον παλιό Κόμπι. Η εκρηκτικότητα, η σταθερότητα και η δυνατότητα αλλαγής ρυθμού επηρεάστηκαν δραματικά. Τα στατιστικά του έπεσαν, αλλά το κυριότερο ήταν η «εικόνα» στο γήπεδο.

printscreen/ Kobe Bryant achilles tear

Ο Kevin Durant: η πιο σύγχρονη εξαίρεση

Και ο Κέβιν Ντουράντ υπέστη ρήξη αχιλλείου, όμως κατάφερε να επιστρέψει σε εξαιρετικό επίπεδο. Παραμένει ελίτ σκόρερ και ένας από τους πιο πλήρεις επιθετικούς στο σύγχρονο μπάσκετ. Ωστόσο, οι συχνοί τραυματισμοί που τον ακολουθούν τα τελευταία χρόνια σχετίζονται τόσο με την ηλικία όσο και με τη συνολική φθορά. Ακόμη κι έτσι, η δική του περίπτωση, μαζί με εκείνη του Wilkins, αποτελεί φωτεινή εξαίρεση στο σκοτεινό ιστορικό του συγκεκριμένου τραυματισμού.

Τι σημαίνει αυτό για τον Κίναν Έβανς

Η ρήξη αχιλλείου είναι από μόνη της ένα βαρύ πλήγμα για οποιονδήποτε αθλητή. Στην περίπτωση του Έβανς όμως, έρχεται να προστεθεί σε ένα εξαιρετικά δύσκολο ιστορικό: το 2023 τραυματίστηκε στο δεξί πόδι όταν αγωνιζόταν στη Ζαλγκίρις, το 2024 υπέστη ρήξη τένοντα και τώρα, το 2025, έρχεται ο τρίτος σοβαρός τραυματισμός, αυτή τη φορά στον αριστερό αχίλλειο. Τρεις μεγάλοι τραυματισμοί σε τρία χρόνια για έναν παίκτη μόλις 27 ετών συνιστούν σπάνια κακοτυχία και δημιουργούν ένα τεράστιο ψυχολογικό και αγωνιστικό βάρος.

Κι όμως, όσοι τον γνωρίζουν ξέρουν πως ο Έβανς είναι ένας παίκτης που έχει επιστρέψει επανειλημμένα από δύσκολες καταστάσεις. Ο δρόμος που έχει μπροστά του είναι μακρύς, απαιτητικός και γεμάτος αβεβαιότητα, όμως δεν είναι απροσπέλαστος.

Ο αχίλλειος τένοντας έχει καταστρέψει καριέρες, έχει αλλάξει πορείες παικτών και έχει αφήσει σημάδια που δεν σβήνουν ποτέ. Για τον Κίναν Έβανς η νέα αυτή δοκιμασία ίσως είναι η μεγαλύτερη της ζωής του. Η ιστορία διδάσκει ότι οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του, αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις που έγραψαν ιστορία. Ίσως μια μέρα να πούμε ότι ο Έβανς ήταν μία από αυτές.