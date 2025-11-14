Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Ολυμπιακού στο Μιλάνο
Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Ολίμπια Μιλάνο.
Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κάνει το 2/2 στην διαβολοβδομάδα και ηττήθηκε από το Μιλάνο με 88-87. Οι «ερυθρόλευκοι» με αυτό το αποτέλεσμα έπεσαν στο 7-4 και βρίσκονται πλέον στην 5η θέση της βαθμολογίας της Eurolegue μία κάτω από τον Παναθηναϊκό.
Η βαθμολογία της EuroLeague
- Χάποελ Τελ Αβίβ 8-3
- Ερυθρός Αστέρας 8-3
- Ζάλγκιρις Κάουνας 7-4
- Παναθηναϊκός 7-4
- Ολυμπιακός 7-4
- Μπαρτσελόνα 6-4
- Βαλένθια 6-5
- Μονακό 6-5
- Φενέρμπαχτσε 6-5
- Μιλάνο 5-5
- Βίρτους 5-5
- Ρεάλ Μαδρίτης 5-6
- Παρί 5-6
- Dubai BC 5-6
- Μπάγερν Μονάχου 5-6
- Παρτίζαν 4-7
- Αναντολού Εφές 4-7
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8
- Μπασκόνια 3-8
- Βιλερμπάν 3-8