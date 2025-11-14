Σπορ Μπάσκετ Ολυμπιακός Euroleague Βαθμολογία Euroleague

Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Ολυμπιακού στο Μιλάνο

Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Ολίμπια Μιλάνο.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κάνει το 2/2 στην διαβολοβδομάδα και ηττήθηκε από το Μιλάνο με 88-87. Οι «ερυθρόλευκοι» με αυτό το αποτέλεσμα έπεσαν στο 7-4 και βρίσκονται πλέον στην 5η θέση της βαθμολογίας της Eurolegue μία κάτω από τον Παναθηναϊκό.

Η βαθμολογία της EuroLeague

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 8-3
  2. Ερυθρός Αστέρας 8-3
  3. Ζάλγκιρις Κάουνας 7-4
  4. Παναθηναϊκός 7-4
  5. Ολυμπιακός 7-4
  6. Μπαρτσελόνα 6-4
  7. Βαλένθια 6-5
  8. Μονακό 6-5
  9. Φενέρμπαχτσε 6-5
  10. Μιλάνο 5-5
  11. Βίρτους 5-5
  12. Ρεάλ Μαδρίτης 5-6
  13. Παρί 5-6
  14. Dubai BC 5-6
  15. Μπάγερν Μονάχου 5-6
  16. Παρτίζαν 4-7
  17. Αναντολού Εφές 4-7
  18. Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8
  19. Μπασκόνια 3-8
  20. Βιλερμπάν 3-8

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Μπάσκετ Ολυμπιακός Euroleague Βαθμολογία Euroleague

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader