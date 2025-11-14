Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Ολυμπιακού στο Μιλάνο

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κάνει το 2/2 στην διαβολοβδομάδα και ηττήθηκε από το Μιλάνο με 88-87. Οι «ερυθρόλευκοι» με αυτό το αποτέλεσμα έπεσαν στο 7-4 και βρίσκονται πλέον στην 5η θέση της βαθμολογίας της Eurolegue μία κάτω από τον Παναθηναϊκό.

Η βαθμολογία της EuroLeague