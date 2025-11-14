Μιλάνο - Ολυμπιακός 88-87: Άργησε να ξυπνήσει και λύγισε στο φινάλε

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα στην Ιταλία από την Αρμάνι Μιλάνο με σκορ 88-87 για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Παρά το γεγονός ότι οι Ιταλοί παρατάχθηκαν με σημαντικές απουσίες, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πραγματοποίησε μια κακή εμφάνιση και ηττήθηκε δίκαια, χάνοντας μάλιστα την ευκαιρία για το σουτ της παράτασης με τον Βεζένκοφ.

Για τους Πειραιώτες, ξεχώρισαν οι Ντόρσεϊ και Πίτερς με 25 και 27 πόντους αντίστοιχα, ενώ από πλευράς γηπεδούχων, κομβική ήταν η εμφάνιση του Έλις με 16 πόντους και των Μπρουκς (15π.) και Μπούκερ (13π.).

Με αυτή την ήττα, ο Ολυμπιακός παραμένει στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας έχοντας επτά νίκες και τέσσερις ήττες. Αντίθετα, η Μιλάνο ανέβηκε στο 6-5, εδραιώνοντας τη θέση της εντός της πρώτης δεκάδας.

Την επόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Παρί (21/11 21:15) στο ΣΕΦ, ενώ η Ολύμπια Μιλάνο θα παίξει εκ νέου εντός έδρας αυτή την φορά κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβιβ (20/11 21:30) του Δημήτρη Ιτούδη.

To ματς

Ο Τάιλερ Νόρσεϊ ξεκίνησε «καυτός», όπως συνηθίζει σε όλα τα φετινά πρώτα δεκάλεπτα, πετυχαίνοντας 5 συνεχόμενους πόντους για τους ερυθρολεύκους, όμως η Αρμάνι ήταν πολύ καλή στο ξεκίνημα και με τον Μπρουκς ανέβασε την διαφορά στο +7 και το 14-7. Οι Πειραιώτες όμως αντέδρασαν και με ένα επιμέρους σερί 9-0 πήραν «κεφάλι» για πρώτη φορά στην αναμέτρηση (16-14).

Οι Ιταλοί ήταν εξαιρετικά εύστοχοι από την περίμετρο, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έδειξε μια βιασύνη στο παιχνίδι της και με 2/2 τρίποντα πήραν εκ νέου το προβάδισμα (20-16) και με συνολικά 5/7 τρίποντα έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +6 και το 27-21.

Στη συνέχεια οι πρωταθλητές Ελλάδος, έχασαν το μυαλό τους και με συνεχόμενα λάθη αλλά και αμυντική ασυνέπεια είδα τους γηπεδούχους να αυξάνουν πολύ γρήγορα την διαφορά τους στο +9 και το 34-25. Οι ερυθρόλευκοι δυσκολεύονταν επιθετικά, ο 39χρονος Ντάνστον, πολιορκούσε κάτω από την ρακέτα, έχοντας 9 συνολικά πόντους και η ιταλική ομάδα ανέβασε την διαφορά σε διψήφιο αριθμό και το 37-27.

Η εικόνα του Ολυμπιακού συνέχισε να είναι προβληματική αλλά με ένα επιθετικό ξέσπασμα και όπλου την άμυνα μείωσε την διαφορά στους τέσσερις πόντους και το 42-38 1.44’ πριν το τέλος της δεύτερης περιόδου, με τον Μπρουκς με τρίποντο σχεδόν στη λήξη να στέλνει την «Scarpette Rosse» στα αποδυτήρια στο +4 και το 47-43.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός βρήκε λύσεις και με μπροστάρη τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος ανέλαβε δράση μείωσε σε 50-47. Παρ’ όλα αυτά, οι ερυθρόλευκοι συνέχισαν να στερούνται καθαρού μυαλού στις επιλογές τους, χάνοντας εύκολα καλάθια και «κολλώντας» επιθετικά.

Η Αρμάνι εκμεταλλεύτηκε πλήρως το νεκρό διάστημα του Ολυμπιακού και με σερί 11-0 ανέβασε ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (58-47), ενώ λίγο αργότερα, με τον Μπρουκς να φτάνει τους επτά πόντους μόνο στην τρίτη περίοδο, η ιταλική ομάδα ξέφυγε ακόμη περισσότερο και μπήκε στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο με διαφορά 11 πόντων (67-56).

Η ομάδα του κόουτς Μπαρτζώκα αποδείχθηκε πολύ σκληρή για να πεθάνει και μείωσε στους τέσσερις (78-74), όμως ο Έλις με τρίποντο μαχαιριά έστειλε την διαφορά στο +7 (81-74). Οι ερυθρόλευκοι δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και με δύο σερί τρίποντα του Ντόρσεϊ και του σεληνιασμένου Πίτερς, αλλά και «παλικαρίσιο» καλάθι του Μιλουτίνοφ άγγιξαν την ολική ανατροπή (84-82).Το φινάλε ήταν δραματικό και με το παιχνίδι το 87-84 ο Βεζένκοφ πήρε ένα δύσκολο σουτ αστόχησε και οι Ιταλοί πήραν τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 27-21, 47-43, 67-56, 88-87.

Μιλάνο (Μεσίνα): Μάνιον 6, Έλις 16, Μπούκερ 13, Τόνουτ 6, Μπολμάρο 9, Μπρουκς 15, Ρίτσι 5, Φλακαντόρι, Γκούντουριτς 8, Ντιοπ, Τοτέ, Ντάνστον 10.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 2, Λι, Ντόρσεϊ 25, Φουρνιέ 10, Παπανικολάου, ΜακΚίσικ, Γουόρντ 8, Βεζένκοφ, Πίτερς 27, Μιλουτίνοφ 9, Χολ, Αντετοκούνμπο.