Όλος ο κόσμος του μπάσκετ δίπλα στον Κίναν Εβανς - Η αντίδραση του Λεσόρ

Η επιστροφή του Κίναν Έβανς στην EuroLeague μετά από τη συμμετοχή του στο ελληνικό πρωτάθλημα με την Καρδίτσα την προηγούμενη Κυριακή είχε δημιουργήσει μεγάλη προσμονή. Η τύχη όμως δεν ήταν με το μέρος του Αμερικανού γκαρντ, που αγωνίστηκε για μόλις 76 δευτερόλεπτα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά από 580 ημέρες. Η αρχική χαρά στο ΣΕΦ μετατράπηκε σε σιωπή, όταν ο Έβανς αποχώρησε υποβασταζόμενος λέγοντας στους συμπαίκτες του «no way» και όπως αναφέρει η ιατρική διάγνωση υπέστη ρήξη στον αχίλλειο.

Keenan Evans has suffered a rupture of his left Achilles tendon.



We’re all with you, Keenan — stay strong and come back even stronger! ❤️#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/adxFDWZtI6 — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 12, 2025

Όλος ο κόσμος του μπάσκετ έσπευσε να στείλει την συμπαράσταση του στον άτυχο Αμερικάνο, με τον Ματίας Λεσόρ να ποστάρει στο «Χ» γράφοντας «Γαμώτο, πολύ σκληρό να το βλέπεις, προσεύχομαι για σένα».

Η δημοσίευση του Παναθηναϊκού

Νωρίτερα, Τζέιμς, Μονέκε, Ζαλγκίρις αλλά και η Μονακό έστειλαν μήνυμα συμπαράστασης στον Έβανς, βλέποντας τον να αποχωρεί υποβασταζόμενος από το παρκέ του «παγωμένου» ΣΕΦ.

Τα σχόλια κάτω από τη δημοσίευση του Ολυμπιακού στο Instagram

Η δημοσίευση της ιατρικής διάγνωσης από τον επίσημο λογαριασμό της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο Instagram περιλαμβάνει σχόλια από διάφορους σταρ της EuroLeague, οι οποίοι έσπευσαν να στείλουν το δικό τους ξεχωριστό μήνυμα.

Ανάμεσα τους, ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Σέιν Λάρκιν της Εφές, ο Μάτ Μόργκαν της Μπολόνια, ο Μάρβιν Τζόουνς της Μπασκόνια, αλλά και οι επίσημοι λογαριασμοί της Stoiximan GBL και της ομάδας του Ερυθρού Αστέρα.