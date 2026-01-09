Νέα ατυχία στον Ολυμπιακό: Ο Μόρις αποχώρησε από το παρκέ υποβασταζόμενος (pics)

Το ρεσιτάλ ατυχίας συνεχίζεται για τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος είδε ακόμη έναν παίκτη του να τραυματίζεται σοβαρά. Ο Μόντε Μόρις αποχώρησε από το παρκέ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας υποβασταζόμενος στην τέταρτη περίοδο του αγώνα εναντίον της Μπάγερν για την 21η αγωνιστική της EuroLeague.

Eurokinissi

Το κοινό του ΣΕΦ «πάγωσε» μόλις είδε τον άτυχο γκαρντ να τραυματίζεται και χειροκρότησε τον άτυχο Αμερικανό, ο οποίος έδειξε να πονάει. Ο Μόρις ολοκλήρωσε τον αγώνα με έναν πόντο και ένα ριμπάουντ. Ο τραυματισμός φαίνεται σοβαρός, καθώς δεν μπορούσε καν να σταθεί στα πόδια του προκειμένου να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.

Υπενθυμίζουμε πως ο Μόρις αποκτήθηκε από τους «ερυθρόλευκους» για να καλύψει το κενό του άτυχου Κίναν Έβανς, που υπέστη ρήξη αχιλλείου.