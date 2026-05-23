«Γνώριμοι» διαιτητές στο Ολυμπιακός-Ρεάλ: Η φετινή παράδοση των Πειραιωτών με την τριάδα του τελικού

Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους για τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στον τελικό του Final Four της Αθήνας, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (24/05, 21:00). Μία μόλις ημέρα πριν τη σπουδαία αναμέτρηση, και πιο συγκεκριμένα το απόγευμα του Σαββάτου (23/05), η Euroleague ανακοίνωσε τα ονόματα των διατητών του μεγάλου τελικού.



Η τριάδα αποτελείται από διαιτητές, που σφύριξαν στους ημιτελικούς της Παρασκευής (22/05). Πρόκειται για τον Σρέτεν Ράντοβιτς, τον Ρόμπερτ Λότερμοζερ και τον Όλεγκς Λάτισεβς. Ο Ράντοβιτς είχε σφυρίξει στον νικηφόρο ημιτελικό (79-61) των «ερυθρολεύκων» εναντίον της Φενέρμπαχτσε και ο Λότερμοζερ με τον Λάτισεβς στον ημιτελικό (105-90) της Ρεάλ με τη Βαλένθια.

Το φετινό ρεκόρ του Ολυμπιακού με τους διαιτητές του τελικού



Και οι τρεις έχουν διαιτητεύσει φέτος τον Ολυμπιακό στη Regular Season. Ο Ράντοβιτς σε 7 παιχνίδια (8, αν συμπεριλάβουμε και τον ημιτελικό με τη Φενέρ), ο Λότερμόζερ σε 2 και ο Λάτισεβς σε 4. Μάλιστα, ο τελευταίος ήταν στη διαιτητική τριάδα του Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (82-87) στο T-Center τον Ιανουάριο.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μετράει φέτος 6 νίκες σε 8 παιχνίδια με τον Ράντοβιτς, 2 νίκες και 2 ήττες με τον Λάτισεβς και 2/2 νίκες με τον Λοτερμόζερ. Στη φετινή του πορεία προς το τρόπαιο, ο Ολυμπιακός μετράει ρεκόρ 10 νίκες και 4 ήττες σε συνολικά 14 παιχνίδια, που σφύριξε τουλάχιστον ένας από τους τρεις «άρχοντες» του τελικού της EuroLeague στην Αθήνα.