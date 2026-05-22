Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης 90-105: Πήρε τον ισπανικό «εμφύλιο» και πάει τελικό με τον Ολυμπιακό

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε στον δεύτερο ημιτελικό με 90-105 κόντρα στη Βαλένθια και έκλεισε θέση στoν τελικό του Final Four της EuroLeague.

Η «Βασίλισσα» σαφώς πιο έμπειρη σε τέτοια παιχνίδια επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της και παρότι οι «νυχτερίδες» είχαν κάποια καλά διαστήματα, δεν ήταν αρκετά για να «φρενάρουν» το σύνολο του Σκαριόλο. Πλέον, πάει να διεκδικήσει το 12ο τρόπαιο της ιστορίας της, κόντρα στον Ολυμπιακό που επικράτησε νωρίτερα της Φενέρμπαχτσε με 79-61.

Ο Μάριο Χεζόνια ήταν ο κορυφαίος για Ρεάλ με 25 πόντους, μαζεύοντας 7 ριμπάουντ και συνολικά 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Από την πλευρά τον ηττημένων, ο Μπράξτον Κι είχε 13 πόντους, πέντε ριμπάουντ και τρεις ασίστ.

Ανησυχία επικρατεί στο «στρατόπεδο» των Μαδριλένων που έχασαν και τον Γκαρούμπα, έναν ακόμα ψηλό, κατα τη διάρκεια του ημιτελικού. Θυμίζουμε εκτός παραμένουν οι Ταβάρες και Λεν.

Ο μεγάλος τελικός στο T-Center είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (22/5, 21:00).

Το ματς

Η Ρεάλ Μαδρίτης ως πιο έμπειρη ξεκίνησε καλύτερα τον δεύτερο ημιτελικό κόντρα στην «σταχτοπούτα» Βαλένθια.

Η «Βασίλισσα» με πρωταγωνιστή τον Μάριο Χεζόνια, που άρχισε το παιχνίδι με 0/2 ελεύθερες βολές και στην συνέχεια πέτυχε 8 πόντους, πήρε νωρίς μικρό προβάδισμα (6-13).

Οι παίκτες του Μαρτίνεθ αντέδρασαν και προηγήθηκαν με 28-26 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Να σημειώσουμε εδώ ότι στα πρώτα λεπτά ο Μοντέρο ήταν άποντος.

Οι ισπανικές ομάδες σε ένα επιθετικό κρεσέντο στο δεύτερο δεκάλεπτο, προσέφεραν πλούσιο θεάμα, με την Ρεάλ να έχει για μεγάλο διάστημα διψήφια διαφορά. Ο Δομινικανός άσος της Βαλένθια ανέβασε στροφές και πέτυχε 11 πόντους και 5 ασίστ. Για τους «μερένχες» ξεχώρισαν στο πρώτο μέρος οι Μάριο Χεζόνια και Τρέι Λάιλς είχαν από 13π.

Η ομάδα του Σκαριόλο σούταρε με το απίστευτο 11/18 τρίποντα και επιμέρους 28-36, πήγε στα αποδυτήρια με το +6 (56-62).

Στο δεύτερο ημίχρονο η Ρεάλ κυριάρχησε και στις δυο πλευρές του γηπέδου με συνολικά 9 ριμπάουντ δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Βαλένθια.

Οι «πορτοκαλί» ήταν πολύ άστοχοι απο μακριά με 8/22, ένα ποσοστό που δεν μας έχουν συνηθίσει γι΄αυτό και ήταν σε θέση κυνηγού σε όλη την αναμέτρηση.

Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου η Μαδριλένοι ήταν μπροστά με 73-86.

Ο Γκαρούμπα ήταν ο μεγάλος άτυχος, καθώς στο τελευταίο δεκάλπετο τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος. Σε ένα κομβικό σημείο καθώς πλέον δεν έχει «καθαρό» πεντάρι ενόψει της συνέχειας, αφού ο Γιούρτσεβεν δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην EuroLeague.

Οι παίκτες του Σκαριόλο είχαν τον έλεγχο και στο τέταρτο δεκάλπετο και έτσι θα βρεθούν στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, στην επιστροφή τους σε Final Four μετά το 2024 και το Βερολίνο.

Τελικό σκορ: 90-105

Τα δεκάλεπτα: 28-26, 56-62, 73-86, 90-105