Γιώργος Μπαρτζώκας: «Να έχουμε την ίδια νοοτροπία στον τελικό»

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια σπουδαία εμφάνιση στον ημιτελικό κόντρα στη Φενερμπαχτσέ και πήρε την πρόκριση στον τελικό του Final Four. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν κυρίαρχη σε όλο τον αγώνα και παρέδωσε μαθήματα στην άμυνα. Ο Έλληνας προπονητής σε δηλώσεις του στάθηκε στα δυνατά σημεία της ομάδας του και ανέφερε το τι θα ήθελε να δει στον τελικό.



Οι δηλώσεις του:

«Είχαμε δημιουργία, ήταν δυνατό μας σημείο οι ασίστ. Βρήκαμε πολλές ευκαιρίες να σκοράρουμε. Η άμυνα ήταν συμπαγής για 40 λεπτά. Είχαμε ένταση, επιθυμία και παίξαμε καλή άμυνα απόψε.

Ήταν σημαντικό να επιστρέφουμε στο παιχνίδι. Κάθε φορά που το παιχνίδι έφτανε κοντά στους 10 πόντους αντιδρούσαμε με καλές επιλογές. Δεν έχω παράπονα για την εμφάνισή μας. Έχουμε βαθύ πάγκο όλοι το ξέρουν. Χρειαζόταν να κρατήσουμε την ομάδα φρέσκια.

Στόχος είναι να παλέψουμε για κάθε κατοχή και να έχουμε ίδια νοοτροπία με απόψε στον μεγάλο τελικό».