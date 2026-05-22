Βεζένκοφ: «48 ώρες ξεκούρασης και πάμε να το πάρουμε!»

Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε μετά τον κερδισμένο ημιτελικό απέναντι στην Φενέρμπαχτσε και δήλωσε αισιόδοξος για την κατάκτηση του τροπαίου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βεζένκοφ:

«Στο ημίχρονο μας είπε ο κόουτς πως πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε με την ίδια ένταση στην άμυνα. Παίξαμε καταπληκτικά αμυντικά. Είμαστε μια νίκη μακριά από τον στόχο, αλλά πρέπει να μείνουμε ταπεινοί. Έχουμε 48 ώρες να ξεκουραστούμε και να πάμε να το πάρουμε.

Στο τέλος της μέρας, πρέπει να παίξουμε για να κερδίσουμε. Ο βασικός στόχος μας είναι την Κυριακή. Πρέπει να δούμε τι κάναμε λάθος και να βελτιωθούμε, για να κερδίσουμε το τρόπαιο.

Ξέρουμε πως έχουμε πολύ ταλέντο ως ομάδα, μεγάλο βάθος. Παίξαμε με όλο το ρόστερ, όλοι μπορούν να βοηθήσουν, όλοι είναι σημαντικοί και το δείξαμε. Αυτό κάνουμε όλη τη σεζόν, πρέπει να το κάνουμε άλλη μια φορά.

Είναι πολύ σημαντική η βοήθεια του κόσμου και πολύ ξεχωριστό αυτό που συνέβη εδώ. Περιμένουμε το ίδιο και την Κυριακή».

Μην χάνεις είδηση.