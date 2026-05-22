Η Ρεάλ Μαδρίτης αντίπαλος του Ολυμπιακού στον μεγάλο τελικό - Η μέρα και η ώρα της αναμέτρησης

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε (79-61) στον πρώτο ημιτελικό με τρομερή εμφάνιση και προκρίθηκε στον τελικό του Final Four. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μαδρίτης η οποία επικράτησε της Βαλένθια στον ισπανικό εμφύλιο με 90-105.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα διεκδικήσουν τον πέμπτο ευρωπαϊκό τους τίτλο (και την 4η EuroLeague) στο Telekom Center απέναντι στην «Βασίλισσα» σε μια αναμέτρηση που θα έχει πάνω της όλα τα βλέμματα, σε ένα γεμάτο Telekom Center Athens.

Ο σπουδαίος τελικός της Αθήνας ανάμεσα στους Πειραιώτες και τους Μαδριλένους που θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή Ευρώπης θα γίνει την Κυριακή (24/5) στις 21:00.