Mundo Deportivo: «Ο Μοντέρο επέλεξε Ολυμπιακό»

Στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού βρίσκεται ξανά το όνομα του Ζαν Μοντέρο, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ισπανική Mundo Deportivo. Το δημοσίευμα υποστηρίζει πως ο νεαρός γκαρντ δεν βρίσκεται κοντά σε συμφωνία ανανέωσης με τη Βαλένθια, την ώρα που αρκετές ομάδες της Euroleague έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την περίπτωσή του.



Οι Ισπανοί τονίζουν πως οι «ερυθρόλευκοι» αποτελούν έναν από τους πιο σοβαρούς διεκδικητές του παίκτη, σημειώνοντας μάλιστα ότι υπάρχει προχωρημένη επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές ενόψει της νέας σεζόν. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο ανταγωνισμός για την απόκτησή του είναι μεγάλος, καθώς ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα, η Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Ερυθρός Αστέρας, το Ντουμπάι αλλά και ο Παναθηναϊκός έχουν ασχοληθεί ενεργά με την υπόθεσή του το τελευταίο διάστημα.



Ο 21χρονος γκαρντ πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά με τη Βαλένθια και ήταν από τους βασικούς λόγους της πορείας της μέχρι το Final Four. Με μέσο όρο 14,4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4,8 ασίστ στη διοργάνωση, κατάφερε να ξεχωρίσει με την ταχύτητα, την ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός και τη δημιουργία του στο ανοιχτό γήπεδο.



Η περίπτωση του Μοντέρο δείχνει να απασχολεί έντονα αρκετές ομάδες της κορυφαίας ευρωπαϊκής σκηνής, με το όνομά του να αναμένεται να παραμείνει στο επίκεντρο της μεταγραφικής αγοράς το επόμενο διάστημα.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Ο παίκτης από τη Δομινικανή Δημοκρατία έχει λάβει πολυάριθμες προτάσεις εδώ και μήνες και η επιλογή που έχει κερδίσει την μεγαλύτερη απήχηση είναι ο Ολυμπιακός. Η ελληνική ομάδα, η οποία διεκδικεί τον τίτλο της EuroLeague, φέρεται να έχει καταλήξει σε προσύμφωνο με τον παίκτη για να τον ενσωματώσει στο πρότζεκτ της. Η καταδίωξη του Μοντέρο είχε γίνει μια από τις μεγαλύτερες μάχες στην ευρωπαϊκή μεταγραφική αγορά. Ομάδες όπως η Μπάρτσελόνα, η Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Ερυθρός Αστέρας, το Ντουμπάι και ιδιαίτερα ο Παναθηναϊκός τις τελευταίες ημέρες, είχαν υποβάλει προσφορές ή είχαν κάνει σημαντικές κινήσεις τις τελευταίες εβδομάδες για να προσπαθήσουν να πείσουν τον Δομινικανό πόιντ γκαρντ».