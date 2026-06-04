Ο Πέρεθ το ανακοίνωσε: «Αν εκλεγώ ο Μουρίνιο θα είναι ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ έριξε την... βόμβα του και έκανε γνωστό πως σε περίπτωση που κερδίσει τις εκλογές της προεδρίας στην Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ζοσέ Μουρίνιο θα επιστρέψει στον πάγκο της ομάδας 13 χρόνια μετά.

Όπως αποκάλυψε ο επί χρόνια ισχυρός άνδρας της Βασίλισσας, ο Special One είναι η επιλογή του για την τεχνική ηγεσία των Μερένγκες και αναμένει να επανεκλεγεί ώστε να τον φέρει πίσω στην Μαδρίτη. Πέρα από το θέμα του προπονητή, οι πρώτες μεταγραφές για την Ρεάλ φαίνεται να είναι οι Ντένζελ Ντάμφρις και Ιμπραχίμα Κονατέ, οι οποίοι θα ενισχύσουν την άμυνα της ομάδας, ενώ ο Μουρίνιο φαίνεται πως θέλει να φέρει στην ομάδα και τον Ρικάρντο Καλαφιόρι από την Άρσεναλ.