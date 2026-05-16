Ισπανικά ΜΜΕ: Ο Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ύστερα από ένα μικρό σίριαλ ανάμεσα στους δύο, όπως φαίνεται ο Μουρίνιο θα είναι ο νέος προπονητής των «μερένχες».

Σύμφωνα με τη «Marca», ο Πορτογάλος συγκεντρώνει 99,9% πιθανότητες να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Μαδριλένων διαδεχόμενος τον Άλβαρο Αρμπελόα, με την επιστροφή του στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» να θεωρείται πλέον θέμα χρόνου.

Από ό,τι φαίνεται η συμφωνία έχει κυρίως να κάνει με τον Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος έδειξε πόσο εκτιμάει τον Ζοσέ και πόσο θα τον ήθελε ξανά πίσω στον πάγκο της ομάδας του.

🚨⚪️ José Mourinho’s return to Real Madrid now advancing to the final stages. Talks are progressing well.



Final approval from Florentino Pérez still needed + likely to wait until the elections…



…but Mourinho is ready and talks have been productive. pic.twitter.com/02E3L0GVok — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2026

Μένουν σίγουρα πρώτα οι εκλογές για τη προεδρία της ομάδας και ο Πέρεθ περιμένει την επανεκλογή του για να ανακοινώσει την επίσημη συνεργασία του ξανά με τον Μουρίνιο, όπως αναφέρει καταλανική «Sport».