Ισπανικά ΜΜΕ: Ο Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης
Τα ΜΜΕ των Ισπανών αναφέρουν συμφωνία ανάμεσα σε Ρεάλ και τον «Special one».
Ύστερα από ένα μικρό σίριαλ ανάμεσα στους δύο, όπως φαίνεται ο Μουρίνιο θα είναι ο νέος προπονητής των «μερένχες».
Σύμφωνα με τη «Marca», ο Πορτογάλος συγκεντρώνει 99,9% πιθανότητες να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Μαδριλένων διαδεχόμενος τον Άλβαρο Αρμπελόα, με την επιστροφή του στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» να θεωρείται πλέον θέμα χρόνου.
Από ό,τι φαίνεται η συμφωνία έχει κυρίως να κάνει με τον Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος έδειξε πόσο εκτιμάει τον Ζοσέ και πόσο θα τον ήθελε ξανά πίσω στον πάγκο της ομάδας του.
Μένουν σίγουρα πρώτα οι εκλογές για τη προεδρία της ομάδας και ο Πέρεθ περιμένει την επανεκλογή του για να ανακοινώσει την επίσημη συνεργασία του ξανά με τον Μουρίνιο, όπως αναφέρει καταλανική «Sport».