Οι τέσσερις μεταγραφές που ζήτησε ο Μουρίνιο για να αναλάβει την Ρεάλ Μαδρίτης

Η κατάσταση στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης είναι πολύ άσχημη καθώς η φετινή σεζόν είναι άκρως αποτυχημένη μιας και η «Βασίλισσα» δεν κατέκτησε κανέναν τίτλο, με αποτέλεσμα το κλίμα στα αποδυτήρια να είναι τεταμένο.

Ο Άλβαρο Αρμπελόα δεν κατάφερε να σηκώσει το βάρος του πάγκου της Ρεάλ και θα αποτελέσει παρελθόν, με τον Ζοζέ Μουρίνιο να είναι το επικρατέστερο όνομα για να αναλάβει τους Μαδριλένους. Ο Πορτογάλος προπονητής έχει ήδη καταθέσει τα θέλω του στην διοίκηση των «μερένχες», ενώ έχει παραθέσει μια αναλυτική έκθεση της ομάδας, βασισμένη στην αξιολόγηση των τελευταίων αγώνων πρωταθλήματος και του υπάρχοντος ρόστερ.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: José Mourinho was set to be announced as the new Real Madrid manager today, but due to the elections, this has been put on hold 😲



Everything was prepared and scheduled for Mourinho to be presented as the new coach on Monday. But with Florentino Pérez facing… pic.twitter.com/iihdA9JaNl — 433 (@433) May 25, 2026

Ο Special One ζητά να ενισχυθεί η ομάδα με έναν ή και δύο κεντρικούς αμυντικούς, έναν δεξί μπακ που να μπορεί να αγωνιστεί ως βασικός, αλλά και δυο σημαντικές προσθήκες στο κέντρο, έναν αμυντικό μέσο για να ανταγωνίζεται τον Τσουαμενί και έναν πιο μπροστά στην θέση «8».

Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν προχώρησε σε ονοματολογία, τονίζοντας για αρχή το πλάνο του και το όραμά του βάσει αυτού που θέλει να χτίσει στην «Βασίλισσα», ενώ θεωρείται δεδομένο πως η διοίκηση θα προχωρήσει σε... ξεσκαρτάρισμα με τις αποχωρήσεις να είναι αρκετές. Οι Αλάμπα και Καρβαχάλ αναμένεται να φύγουν καθώς λήγουν τα συμβόλαια τους και δεν θα ανανεωθούν, ενώ μένει να δούμε τι θα γίνει με τις περιπτώσεις των Θεμπάγιος, Καμαβινγκά και Ρούντιγκερ.