Ο Μουρίνιο στο Netflix - «Δεν κάνεις ντοκιμαντέρ με κάποιον που δεν έχει κερδίσει τίποτα»

Ο Ζοζέ Μουρίνιο επιστρέφει στο προσκήνιο όχι μόνο ως προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και μέσα από τη δική του σειρά ντοκιμαντέρ στο Netflix.

Η γνωστή πλατφόρμα ανακοίνωσε ότι το ντοκιμαντέρ με πρωταγωνιστή τον Πορτογάλο τεχνικό θα κάνει πρεμιέρα στις 11 Αυγούστου και θα αποτελείται από τρία επεισόδια, παρουσιάζοντας άγνωστες πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής του διαδρομής.

Στο πρώτο τρέιλερ, ο 63χρονος προπονητής ξεναγεί το κοινό στη συλλογή των προσωπικών του κειμηλίων, παρουσιάζοντας αντικείμενα με ξεχωριστή σημασία για την καριέρα του. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει μία φανέλα του Κριστιάνο Ρονάλντο από την πρώτη του σεζόν στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αλλά και ένα ζευγάρι ποδοσφαιρικά παπούτσια του Ντιέγκο Μαραντόνα, υπογεγραμμένα από τον θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ωστόσο, αυτό που ήδη συζητιέται περισσότερο είναι η χαρακτηριστική ατάκα του «Special One» στο τρέιλερ. «Δεν κάνεις ντοκιμαντέρ με κάποιον που δεν έχει κερδίσει τίποτα», λέει με το γνώριμο ύφος του ο Μουρίνιο, δίνοντας το στίγμα της παραγωγής που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των φίλων του ποδοσφαίρου.

Το ντοκιμαντέρ αναμένεται να ακολουθήσει την πορεία ενός από τους πιο επιτυχημένους και πολυσυζητημένους προπονητές της σύγχρονης εποχής, φωτίζοντας στιγμές της καριέρας του, αλλά και την προσωπικότητα που τον καθιέρωσε ως μία από τις πιο εμβληματικές μορφές των πάγκων.