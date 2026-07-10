Ο Μουρίνιο επέστρεψε στη Μαδρίτη - Αυτή είναι η πρώτη δημοσίευσή του

Ο Ζοσέ Μουρίνιο επέστρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης και ξεκίνησε να πιάνει δουλειά στις τάξεις των Μαδριλένων.

O «Special One» βρίσκεται από το πρωί στο προπονητικό κέντρο της «βασίλισσας», το φημισμένο Βαλντεμπέμπας, έχοντας ήδη... σηκώσει τα μανίκια εν όψει της απαιτητικής σεζόν που αναμένεται, δεδομένης και της πίεσης που θα υπάρχει στον σύλλογο, μετά τα δύο χρόνια δίχως κανένα τρόπαιο.

🚨 José Mourinho arrives at Valdebebas today, Friday, to start working with Real Madrid.



Even though most players are still away due to the World Cup, he will begin meetings with the club today to plan the presentation, squad, training and preseason.



On Monday July 13, the… pic.twitter.com/X1o1248etT — Real Madrid Xtra (@RealMadridXtra) July 10, 2026

Στα social media δημοσίευσε τη πρώτη του φωτογραφία με φανέλα της Ρεάλ και τη λεζάντα «VAMOS».

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