Ρεάλ Μαδρίτης: Η ιστορικότερη συμφωνία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα κλείσει 50 συνεχόμενα χρόνια

Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Adidas ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους έως το 2034, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση μιας από τις πιο επιτυχημένες και μακροχρόνιες σχέσεις στον παγκόσμιο αθλητισμό. Η συμφωνία, η οποία ξεκίνησε το 1980, θα συμπληρώσει πλέον περισσότερα από 50 χρόνια κοινής πορείας, αποτελώντας σημείο αναφοράς για το ποδοσφαιρικό μάρκετινγκ και τις εμπορικές συνεργασίες κορυφαίου επιπέδου.

Η νέα συμφωνία θεωρείται μία από τις σημαντικότερες που έχουν υπογραφεί ποτέ στο ποδόσφαιρο, τόσο λόγω της διάρκειάς της όσο και εξαιτίας της εμπορικής αξίας που συνοδεύει τη συνεργασία των δύο πλευρών. Παράλληλα, ενισχύει τη στρατηγική θέση της Ρεάλ Μαδρίτης στην παγκόσμια αθλητική αγορά, διατηρώντας έναν ισχυρό και σταθερό συνεργάτη στο πλευρό της.

Ο εκλεγμένος ξανά Φλορεντίνο Πέρεθ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανανέωση της συμφωνίας, τονίζοντας ότι η Adidas αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου. Από την πλευρά της, η γερμανική εταιρεία υπογράμμισε ότι η συνεργασία με τη «Βασίλισσα» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου παραμένει μία από τις σημαντικότερες στο παγκόσμιο χαρτοφυλάκιό της.