Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Αρμπελόα αποτελεί παρελθόν και «πλησιάζει» η επιστροφή Μουρίνιο

Η Ρεάλ Μαδρίτης έλυσε πρόωρα την συνεργασία της με τον Άλβαρο Αρμπελόα και ετοιμάζει να φέρει πίσω τον Ζοσέ Μουρίνιο, μετά από 13 χρόνια.

Η «Βασίλισσα» έμεινε χωρίς τίτλο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μετά το μακρινό 2010, κάτι που σε συνδιασμό με το κακό κλίμα στα αποδυτήρια έφερε ριζικές αλλαγές στο ποδοσφαιρικό τμήμα κυρίως.

Ο 43χρονος τεχνικός ανέλαβε τη ηνία σε μια δύσκολη περίοδο για τους Μαδριλένους με΄τα την απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο και δεν κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Οι εκλογές και ο Μουρίνιο

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ παρέμεινε στην θέση του Προέδρου μετά τις εκλογές και παράλληλα ενεργοποιεί την επιστροφή του Μουρίνιο πληρώνοντας την ρήτρα 15 εκατομμυρίων ευρώ που έχει με την Μπενφίκα, ώστε να καθίσει και πάλι στον πάγκο των «μερένγχες».