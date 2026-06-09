Ίκερ Κασίγιας: «Ραγίζει» καρδιές μιλώντας για το σοβαρό πρόβλημα υγέιας που υπέστη

Ο Ίκερ Κασίγιας βρέθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο του Πόρτο ώστε να διεκδικήσει αποζημίωση ύψους 3,7 εκατομμυρίων ευρώ από την ασφαλιστική εταιρεία «Fidelidade» και την πρώην ομάδα του.

Συγκεκριμένα ο πρώην τερματοφύλακας έχει ξεκινήσει έναν διαστικό «αγώνα» και μάλιστα κατέθεσε αγωγή για μόνιμη ανικανότητα προς εργασία μετά το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που υπέστη τον Μάιο του 2019.

Iker Casillas: Ex-goleiro cobra indenização milionária do FC Porto por enfarto sofrido durante treino do clube; veja valores https://t.co/DLl3FOnVNQ — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) June 8, 2026

Πως μια απόλυτα συνηθισμένη μέρα άλλαξε όλη του την ζωή

Ο Κασίγιας σε μια συγκλονιστική στιγμή στάθηκε απέναντι από τον δικαστή και περιέγραψε την ημέρα που έγιναν όλα ως «απόλυτα συνηθισμένη» στο αθλητικό κέντρο του Ολιβάλ, μέχρι τη στιγμή που τα πάντα άλλαξαν σε λίγα δευτερόλεπτα. Μίση ώρα μετα την έναρξη της προπόνησης ο Ισπανός ένιωσε για π΄ρωτη φορά έναν οξύ πόνο στο στήθος και παράλληλα έντονη δύσπνοια και φόβο.

Στα 37 του τότε, «αναγκάστηκε» να αλλάξει όλη την καθημέρινότητά του και πορφανώς να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και να κάνει στροφή στην καριέρα του παίζοντας padel αλλά δεν μπορεί να τρέξει όπως αποκαλύπτει: «Δεν μπορούσα να συνεχίσω και έπρεπε να ξαπλώσω. Φοβήθηκα, είχα δυσκολία στην αναπνοή. Πηγαίνω στο γυμναστήριο, παίζω padel, αλλά δεν μπορώ να τρέξω. Την πρώτη εβδομάδα έκανα απόλυτη ξεκούραση. Μετά από 10 ημέρες άρχισα να περπατάω, αλλά χρειάστηκαν περίπου επτά μήνες για να αρχίσω να νιώθω ξανά ο εαυτός μου».