Η μυθική πρόταση της εθνικής Κατάρ στον Ναν ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου

Το Κατάρ θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2027 και ο ενθουσιασμός είναι μεγάλος καθώς η εθνική ομαδα της χώρας θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην διοργάνωση της FIBA.

Οι άνθρωποι του Κατάρ αναμένεται να προχωρήσουν σε... μεταγραφές και φαίνεται πως ξεκίνησαν από έναν από τους καλύτερους παίκτες της Ευρώπης. Ο λόγος για τον Κέντρικ Ναν ο οποίος δέχθηκε μια πρόταση που πραγματικά ζαλίζει. Συγκεκριμένα οι Άραβες πρότειναν στον Αμερικάνο γκαρντ ένα πενταετές συμβόλαιο, με τις απολαβές του να αγγίζουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού δεν έχει πει το ναι ακόμα όμως το σκέφτεται πολύ σοβαρά καθώς πρόκειται για μια άκρως δελεαστική πρόταση.