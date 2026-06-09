Ξέσπασε ο Αταμάν για την διαιτησία: «Σε 45 τελικούς δεν έχω ξαναδεί τέτοια διαφορά στις βολές»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στους δημοσιογράφους στην media day των «πρασίνων» στο T-Center και αναφέρθηκε στους τελικούς απέναντι στον Ολυμπιακό αλλά και στον 4ο τελικό που πλησιάζει.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος προπονητής αφού διευκρίνισε πως πρόκειται για δυο ποιοτικές ομάδες ανέφερε πως αυτά τα παιχνίδια κρίνονται στις λεπτομέρειες: «Είναι σειρά τελικών, είναι ντέρμπι, παίζουμε με μια από τις καλύτερες ομάδες, που κέρδισε τη Euroleague. Η ποιότητα στους τελικούς είναι υψηλή. Και οι δύο ομάδες παίζουν επιθετικά και έξυπνα, είναι πολύ καλές στην επίθεση και τα παιχνίδια κρίνονται στις λεπτομέρειες. Θέλουμε και αύριο να παίξουμε εξίσου καλά».

Στην συνέχεια σχολίασε τις δηλώσεις του Μάικ Μπράουν λέγοντας: «Έχω πολύ σεβασμό για τον Μπράουν και το ΝΒΑ, αλλά έχω μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη. Έχω παίξει 44-45 τελικούς ως προπονητής και δεν έχω ξαναδεί τέτοια διαφορά στις βολές. Είναι πολύ περίεργο, κάτι ιστορικό. Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως δικαιολογία, ξέρουμε τι συμβαίνει. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε σε αυτές τις συνθήκες. Έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε και θέλουμε να νικήσουμε στον Πειραιά. Μπορεί ο Ολυμπιακός να είναι τόσο καλός, οι διαιτητές τόσο καλοί ή εμείς τόσο κακοί».

Τέλος αναφέρθηκε στον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου αλλά και την κατάσταση του Οσμάν και του Σλούκα: «Ο Ρόγκα δεν θα παίξει. Είχε έναν σοβαρό τραυματισμό. Οι διαιτητές έπρεπε να διακόψουν το παιχνίδι, είδαν ότι ο παίκτης είχε σοβαρό τραυματισμό. Ήταν σημείο-κλειδί. Και ο Ολυμπιακός είδε τον παίκτη κάτω και συνέχισε να παίζει. Δεν ξέρω τι σκέφτηκε, δεν είναι δίκαιο».

«Ο Οσμάν θα προσπαθήσει να είναι έτοιμος, θα μιλήσω με τον γιατρό. Ξέρω ότι θέλει να παίξει και ελπίζω ότι θα είναι στο παρκέ. Ο Σλούκας έπαιξε με μεγάλο πρόβλημα στο γόνατο και δεν είμαι σίγουρος αν αύριο θα είναι έτοιμος».