Έντι Τζόνσον: «Χαραγμένο» στη μνήμη του το ΣΕΦ - Τι είπε για Μπαρτζώκα

Μπορεί να έχουν περάσει 31 χρόνια από την σεζόν που ο Έντι Τζόνσον αγωνίστηκε στην Ελλάδα με την φανέλα του Ολυμπιακού, όμως φαίνεται πως η ατμόσφαιρα που έζησε του έχει μείνει αξέχαστη. Κάτι που φάνηκε και με την ανάρτηση που έκανε το βράδυ της Δευτέρας με αφορμή τους τελικούς του ΝΒΑ ανάμεσα στη Νέα Υόρκη και το Σαν Αντόνιο.

Ο Αμερικανός στα social media απάντησε σε σχέση με τον φόβο που μπορεί να προκαλέσει η έδρα των Νικς στους Σπερς:

«Όλοι μιλάνε λες και οι Σπερς θα φοβηθούν το κοινό της Νέας Υόρκης. Σταματήστε. Ναι, ίσως οι παίκτες των Νικς να έχουν μπει στο μυαλό των Σπερς, αλλά σας εγγυώμαι οτι κανένας ηθοποιός ύψους 1,68 με το μοντέλο ύψους 1,73 που κάθονται στις θέσεις δίπλα στο παρκέ, δεν πρόκειται να τους επηρεάσει. Αυτό το κοινό όμως μπορεί να το κάνει», βάζοντας ένα video από την ατμόσφαιρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Έπειτα ένας φίλος των «ερυθρολεύκων», τον ρώτησε για τον Γιώργο Μπαρτζώκα με εκείνον να απαντά:

«Εξαιρετική δουλειά. Χαίρομαι για αυτόν».