Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός AKTOR 102-92: Ο Φουρνιέ ήταν εκεί όταν η μπάλα έκαιγε και 2-1

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για τον τρίτο τελικό των playoffs της Stoiximan GBL και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ κέρδισε με 102-92 και έκανε το 2-1 στη απέχοντας μία νίκη από τον τίτλο.

Πλέον η σειρά θα μεταφερθεί στο ΟΑΚΑ για την τέταρτη αναμέτρηση (10/6, 21:00) των «αιωνίων», όπου αν οι Πειραιώτες κερδίσουν θα στεφθούν Πρωταθλητές για μία ακόμα χρονιά, ενώ αν ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 2-2 θα έχουμε πέμπτο και τελευταίο ματς στο ΣΕΦ (13/6, 18:00).

Κορυφαίοι για τους γηπεδούχους του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο τρομερός Φουρνιέ με 28 πόντους, 8 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ο Βεζένκοφ με 24 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ο Μιλουτίνοφ με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ και ο Γουόρντ με 12 πόντους, 4 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

Το ματς

Με τα φρένα «σπασμένα» ξεκίνησαν και οι δύο ομάδες πετυχαίνοντας 17 πόντους στα πρώτα 3:30 λεπτά. Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν καυτοί πίσω από τα 6,75 με τους Γουόκαπ, Φουρνιέ και Βεζένκοφ να έχουν μαζί 4 τρίποντα. Το «τριφύλλι» ήταν αξιόμαχο αλλά δε κατάφερε να σταματήσει τον Γάλλο σταρ του Ολυμπιακού που είχε στα πρώτα 9΄ , 10 πόντους. Το πρώτο δεκάλεπτο έληξε με (27-21)

Πιο νευρικές οι δύο ομάδες στο δεύτερο δεκάλεπτο με πολλά λάθη και άστοχα σουτ, μέχρι τα τελευταία 4 λεπτά, εκεί ο Ερνανγκόμεθ που είχε μάλιστα 3 φάουλ, πήρε μπρος(10π.). Ο Βεζένκοφ, τον ακολούθησε και με δικά του δίποντα έφτασαν το σκορ πολύ ψηλά. Ο Σορτ, απάντησε στο κάρφωμα του Γουόρντ στα τελευταία δευτερόλεπτα και με δικό του buzzer-beater το ημίχρονο έληξε 47-45. Ανησυχία προκάλεσε για το «τριφύλλι» ο τραυματισμός του Νίκου Ρογκαβόπουλου.

Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τους Πειραιώτες να μπαίνουν ξανά πιο έτοιμοι με ένα γρήγορο 5-0.

Εκεί ήταν που ανέλαβε δράση ο Τι-Τζεί Σορτς. Μπαίνοντας στη ζώνη του «λυκόφωτος» σκόραρε με κάθε πιθανό τρόπο και έφερε το παιχνίδι στα μέτρα του. Το παιχνίδι πήρε ξανά «άγρια ομορφιά» και με διαδοχικές απαντήσεις το τρίτο δεκάλεπτο έληξε με 70-62.

Στο 4ο δεκάλεπτο μίλησε η σκληράδα του Ολυμπιακού και με μεγάλα σουτ από τον Φουρνιέ πήγε στο +13 7 λεπτά πριν τη λήξη. Ο Γάλλος ήταν ασταμάτητος και πήρε την ομάδα του από το «χέρι», με τους πράσινους και συγκεκριμένα τον Λεσόρτ και τον Γκραντ να απαντάνε αλλά να μην φτάνει, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη με

Τα δεκάλεπτα: (27-21),(20-24),(23-17),(31-30)

Τελικό σκορ: 101-92