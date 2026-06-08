Παράπονα Γιαννακόπουλου: «Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται...»
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, δε περίμενε τη λήξη του παιχνιδιού και παραπονέθηκε στα social media για τη διαιτησία.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετέφερε τις σκέψεις του στα social media κατά τη διάρκεια του τρίτου τελικού τηςStoiximan GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
Ανεβάζοντας 2 stories αναφέρθηκε στη διαιτησία και είπε τα εξής:
«Είναι σαν να τρέχουν δύο δρομείς… Ο ένας σε κατηφόρα και άλλος σε ανηφόρα..
Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια...».
«Για όσους Έλληνες αγαπάνε το άθλημα, θα έπρεπε να είναι 0-3».