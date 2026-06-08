Παράπονα Γιαννακόπουλου: «Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται...»

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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετέφερε τις σκέψεις του στα social media κατά τη διάρκεια του τρίτου τελικού τηςStoiximan GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Ανεβάζοντας 2 stories αναφέρθηκε στη διαιτησία και είπε τα εξής:

«Είναι σαν να τρέχουν δύο δρομείς… Ο ένας σε κατηφόρα και άλλος σε ανηφόρα..

Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια...».

«Για όσους Έλληνες αγαπάνε το άθλημα, θα έπρεπε να είναι 0-3».

Οι ιστορίες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου