Γιαννακόπουλος για Αγγελόπουλους: «Πώς θα νιώσετε αν όλο το ΟΑΚΑ την Τετάρτη βρίζει τα παιδιά σας;»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο Instagram, έστειλε μήνυμα στους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, μετά την ολοκλήρωση του τρίτου τελικού της Stoiximan GBL.

Ο πρόεδρος του «τριφυλλιού» αναφέρθηκε στα συνθήματα κατά των παιδιών του και ρώτησε τους αδερφούς Αγγελόπουλους, πως θα ένιωθαν αν τη Τετάρτη ακούγονταν παρόμοια συνθήματα για τα δικά τους παιδιά.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τόνισε πως κάτι τέτοιο, δε θα ήθελε να γίνει αλλά δε θα μπορέσει να το σταματήσει κιόλας, καθώς τιμωρήθηκε από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ και δε θα βρίσκεται στο γήπεδο. Παράλληλα, τόνισε πως εφόσον αυτοί βρισκόντουσαν γήπεδο, δε θα έπρεπε να το επιτρέψουν.

«Παναγιώτη και Γιώργο πώς θα νιώσετε αν έρθετε στο ΟΑΚΑ την Τετάρτη και ένα ολόκληρο γήπεδο μπει στη διαδικασία και βρίζει τα δικά σας τα παιδιά. Ελπίζω να μη γίνει κιόλας και να μην είμαι και εκεί και να μπορέσω να τους σταματήσω. Γιατί εσείς εκεί είστε και τώρα και την άλλη φορά. Πώς θα νιώσετε, θα νιώσετε καλά; Ελπίζω να μην χρειαστεί να απαντήσετε και να το νιώσετε».