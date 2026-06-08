Μπαρτζώκας: «Έχουμε περιθώρια βελτίωσης αλλά ελέγξαμε το παιχνίδι»

Ο Ολυμπιακός στο τρίτο ματς της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL εναντίον του Παναθηναϊκού, πήρε το θετικό αποτέλεσμα και εξασφάλισε προβάδισμα 2-1. Επομένως, χρειάζεται ένα θετικό αποτέλεσμα μονάχα για να στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε μετά το παιχνίδι στην ετοιμότητα της ομάδας του να διαχειριστεί τις δύσκολες καταστάσεις, παρότι είχε περιθώρια βελτίωσης. Επίσης έκανε και αναφορά στη κατάσταση του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

«Δυο ομάδες μέσα σε ελάχιστες μέρες καλούνται να δώσουν διαφορετικά παιχνίδια. Νομίζω το ελέγξαμε σε όλο τον αγώνα. Εκτός από ένα σημείο όπου πέρασε μπροστά στο σκορ για δυο πόντους. Θεωρώ πως έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Η κούραση είναι μεγάλη, είμαστε εδώ από τον Αύγουστο. Το ίδιο για όλες τις ομάδες σε όλα τα πρωταθλήματα. Αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι η νική .

Έχουμε πάντα επιλογή στο πως θα παίξουμε. Οι παίκτες αποφασίζουν στο παιχνίδι, όσο δεν παρασύρονται από τους 200 σφυγμούς που έχουν. Όλοι, όχι μόνο οι δικοί μου παίκτες. Παίξαμε σε μια φανταστική ατμόσφαιρα, κερδίσαμε το παιχνίδι και συνεχίζουμε. Είναι δύσκολο να διαχειριστούμε το τελευταίο παιχνίδι της σειράς. Μετά την κατάκτηση της EuroLeague που ήταν ο στόχος μας τόσα χρόνια είναι δύσκολο να ανταπεξέλθουμε. Το κίνητρο είναι αυτό που βοηθάει τις ομάδες. Σαφώς ο Παναθηναϊκός έχει κίνητρο να μας κερδίσει και να κατακτήσει το πρωτάθλημα, ωστόσο και εμείς έχουμε κίνητρο.

Ελπίζω πως στο επόμενο παιχνίδι θα έχουμε τον Ντόρσεϊ, σήμερα έκανε πολύ καλή προπόνηση».