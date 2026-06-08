Σερέλης: «Και στα δύο παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού - Tροφή για σκέψη»

«Καρφιά« έριξε ο Χρήστος Σερέλης κατά της διαιτησίας στη συνέντευξη τύπου μετά το 3ο παιχνίδι των τελικών στο ΣΕΦ.

Ο Έλληνας προπονητής τόνισε της βολές υπέρ του Ολυμπιακού και αποχώρησε χωρίς να δεχτεί καμία ερώτηση.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Σερέλη:

«Δεν θα σπαταλήσω πολύ το χρόνο σας. Μετά από δύο τελικούς στο ΣΕΦ έχω να κάνω μόνο μια παρατήρηση. Δύο μεγάλες ομάδες χωρίς πολύ μεγάλες διαφορές παίζουν για να κερδίσουν τον τίτλο. Και στα 2 παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι μια παρατήρηση, τροφή για σκέψη για όλους μας».