Σπορ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Basket League Μπάσκετ

Μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε προπονητή και παίκτες: «Είστε ήρωες, είστε νικητές»

Μετά το Game 3 η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εκτίμησε τη προσπάθεια των αθλητών της στα social media.

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Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να φτάσει στη νίκη στο Game 3 της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL, καθώς γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Η ΚΑΕ της ομάδας, θέλοντας να στηρίξει αυτή τη προσπάθεια ανέβασε στα social media το δικό της μήνυμα, αναφερόμενη σε προπονητή, παίκτες και φιλάθλους.

Το μήνυμα της ΚΑΕ

«Μόνο περηφάνια για τον προπονητή, τους αθλητές και τον κόσμο μας.

Είστε ήρωες.

Είστε νικητές».

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Σπορ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Basket League Μπάσκετ

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