Ζήτησε συγγνώμη ο Μπαρτζώκας στη συνέντευξη τύπου για το συμβάν στο T-Center

Η συνέντευξη Τύπου του Γιώργου Μπαρτζώκα έφερε πολλές ατάκες για όλα. Ο προπονητής του Ολυμπιακού ζήτησε συγγνώμη για όσα έγιναν στο Game 2, ενώ στάθηκε στην στάση του Παναθηναϊκού στη σειρά των τελικών, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:



«Καλησπέρα σε όλους. Η σειρά είναι στο 2-1, εκμεταλλευόμενοι το πλεονέκτημα της έδρας. Αξίζαμε να κερδίσαμε, σκοράραμε πάνω από 100 πόντους. Τα παιχνίδια έχουν διαφορετική φυσιογνωμία και χαρακτήρα. Πολλές φορές είναι πώς νιώθουν οι παίκτες πώς διαχειρίζονται την κούραση, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στην Ευρώπη. Ο μεγάλος στόχος της ομάδας μας ήταν η Ευρωλίγκα, που την κατέκτησε πανάξια. Μετά την Ευρωλίγκα δημιουργείται ένα άδειασμα κινήτρου, συγκέντρωσης. Αμφέβαλα σε ένα σημείο, αλλά αντιδράσαμε και παίξαμε σωστά. Η σειρά είναι στο 2-1.



Σήμερα προηγηθήκαμε στη σειρά ξανά, με 2-1 εκμεταλλευόμενοι το πλεονέκτημα της έδρας για το οποίο παλέψαμε όλη τη χρονιά όντες αήττητοι. Νομίζω πως αξίζαμε να κερδίσουμε, ελέγξαμε το παιχνίδι κα’ όλη τη διάρκεια. Σκοράραμε πάνω από 100 πόντους. Τα παιχνίδια όπως βλέπετε έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Μπορεί να σκοράρεις 50-55 πόντους στον ένα αγώνα και στον άλλο να βάλεις 100 και πάνω απέναντι στην ίδια ομάδα με την ίδια τακτική. Προφανώς είναι και οι παίκτες πώς νιώθουν και πώς διαχειρίζονται την πνευματική και σωματική τους κόπωση.

Επειδή υπάρχει μία απόφαση της Αθλητικής Δικαστή στην οποία πρέπει να πω και θα πω μία συγγνώμη στον φίλαθλο κόσμο για ένα VIDEO που παρανόμως πάρθηκε στον χώρο των αποδυτηρίων. Όπως ξέρετε για 40 αγωνιστικά λεπτά, για τρεις ώρες που διήρκησε το παιχνίδι δεν είχα την παραμικρή αντίδραση. Στο πρώτο μέρος δεν είπα ούτε κουβέντα στους διαιτητές ενώ ο κύριος Γιαννακόπουλος είχε κατέβει κάτω και ζητούσε να πάρω τεχνική ποινή. Δεν τους είχα κοιτάξει καν. Προφανώς ο άνθρωπος είχε τη δική του πρόθεση και μετά φυσικά πρέπει και ζητάω συγγνώμη από τον φίλαθλο κόσμο.

Όμως αναρωτιέμαι επί τρεις ώρες βρίζανε τη γυναίκα μου, τη μάνα μου, εμένα, τους κύριους Αγγελόπουλους, τον κ. Λεπενιώτη και ενημερώθηκα πως ο Ολυμπιακός χρεώθηκε με 40.000 ευρώ πρόστιμο μεταξύ των οποίων τα 10 εγώ και ο Παναθηναϊκός με 3000. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Όλοι έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη λέμε, το λέμε και εμείς λοιπόν, γι’ αυτό και ζητάω συγγνώμη»..

Για τη συγγνώμη που ζήτησε: «Προφανώς έχεις δει τι συμβαίνει με τον Ολυμπιακό, αλλά κυρίως με μένα. Όταν μπαίνω στη φυσούνα οι μπουνιές και οι κλωτσιές και όσα ακούμε είναι γνωστά. Ένας γνωστός οπαδός της Φιορεντίνα έσπασε το χέρι του προσπαθώντας να ρίξει μπουνιά, ενώ έμπαινα μέσα. Καμία φορά και η αντίδραση δεν είναι αυτή που πρέπει, αλλά είναι και αυτή που είναι».

Για το ροτέισιον: «Το ροτέισιον μειώθηκε γιατί ο Παπανικολάου έκανε 2 ενέσεις. Προς τιμήν του για να παίξει. Η σειρά είναι όπως είναι δυστυχώς το ήδη μειωμένο ρόσρτερ μας μειώθηκε κι άλλο. Προσπαθήσαμε να μην πάμε με συνεχόμενα λεπτά σε παίκτες. Αυτή ήταν η απόφασή μου».

Για το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός σκόραρε στο τέλος των επιθέσεών του: «Δεν θέλω να μπω στην συλλογιστική στο πώς αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός την Ευρωλίγκα, το ελληνικό πρωτάθλημα, τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, πριν, μετά, σε δηλώσεις. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για το τι κάνει ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και ας το εξηγήσουν αυτοί».

Για τον Ντόρσεϊ: «Έκανε μια καλύτερη προπόνηση, δεν ένιωσε ενόχληση. Θα δούμε αύριο πώς θα είναι και πάμε μέρα με τη μέρα. Θα δούμε».

Για τις αντιδράσεις από πλευράς Παναθηναϊκού: «Σε αυτό το επίπεδο θα είναι καλύτερο να μιλήσουν οι διοικήσεις. Εγώ είμαι απλώς ένας προπονητής στον Ολυμπιακό. Δεν θέλω να είμαι το κεντρικό πρόσωπο. Το κεντρικό πρόσωπο είναι οι ιδιοκτήτες και οι παίκτες. Εγώ και οι συνεργάτες είμαστε βοηθητικοί. Το αν για κάποιο λόγο έχει αναγορευτεί ότι όλος ο Παναθηναϊκός επιτίθεται στον Μπαρτζώκα, σε επίπεδο προέδρων, πώς είναι δυνατόν ένας πρόεδρος να επιτίθεται στον προπονητή. Είναι σαν να το έκαναν οι κύριοι Αγγελόπουλοι στον Αταμάν. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Η δική μου δουλειά είναι να είμαι προπονητής. Σέβομαι όλους τους προπονητές που έχουν έρθει εδώ. Και τον κύριο Αταμάν. Κάθε φορά έρχομαι, τον καλωσορίζω και τον αγκαλιάζω. Είναι φιλοξενούμενος στην Ελλάδα ως Τούρκος, ως άλλης εθνικότητας. Έχω υποχρέωση σε έναν συνάδελφο να είμαι όπως πρέπει να είμαι. Αν αυτή τη στιγμή, δεν χρειάζεται να τα λέμε, με κάποιο τρόπο έχω στοχοποιηθεί τα τελευταία 6-7 χρόνια, θέλω να μείνω έξω από αυτό. Θέλω να κάνω προπονητική δουλειά. Είμαι προπονητής και απολαμβάνω να κάνω τον προπονητή. Δεν απολαμβάνω να κάνω σχόλια για την ελληνική κοινωνία, ούτε για το τι συμβαίνει στο ελληνικό μπάσκετ. Υπάρχουν άλλοι αρμόδιοι που θα το κάνουν».

Για το γεγονός πως οι παίκτες του έδειξαν αντίδραση μετά το Game 2: «Όποιος έχει ζήσει την Ευρωλίγκα με την τελευταία της μορφή, όπου κάθε παιχνίδι είναι τελικός, κάθε παίκτης πρέπει να είναι σε εγρήγορση. Αυτό που είδα τις τελευταίες μέρες δεν έχω ξαναδεί τόσο συγκεντρωμένη ομάδα. Να συμπαραστέκεται ο ένας στον άλλο και στο τέλος να κερδίζει έναν τίτλο και όταν τελειώνει όλο αυτό, πρέπει να ξαναμπείς να παίξεις με κίνητρο γιατί ο Παναθηναϊκός είναι η πιο ακριβή ομάδα στην Ευρώπη, ο προπονητής όπως λέει και ο ίδιος είναι ο καλύτερος στην Ευρώπη. Το επίπεδο της συγκέντρωσης δεν είναι όπως στο Final Four, αλλά έγινε αυτό που έπρεπε για να πάρουμε το ματς».