Νικς- Σπερς 111-115: Break στα break με εκπληκτικό Γουεμπανιαμά και 2-1

Δεν τους πήρε από κάτω στο Σαν Αντόνιο μετά τα 2 break και απάντησαν και εκείνοι με ένα, περνώντας από την έδρα των Νιου Γιορκ Νικς με 111-15 και MVP τον μαγικό «Γουέμπι».

Ο 22χρονος Γάλλος πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 32 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και έξι ασίστ. Ο Στέφον Καστλ τον ακολούθησε με 23 πόντους, ενώ σημείωσε πέντε ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ.

Από την πλευρά των ηττημένων, ο Όου Τζι Ανουνόμπι. ήταν εκείνος που ξεχώρισε με 28 πόντους και πέντε ασίστ, με τον Χαρτ να τον ακολουθεί, σημειώνοντας 16 πόντους, εννέα ριμπάουντ και πέντε ασίστ.

Ο τέταρτο τελικός θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Παρασκευής 11 Ιουνίου στις 03:30.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-33, 64-57, 91-92, 111-115

ΝΙΚΣ: Χαρτ 16 (4/7 τρίποντα, 9 ριμπάουντ 5 ασίστ), Ανουνόμπι 28 (7/9 δίποντα, 5 ασίστ), Τάουνς 11 (8 ριμπάουντ), Μπρίτζες 2, Μπράνσον (5 ασίστ, 5 ριμπάουντ), Σάμετ 3, ΜακΜπράιντ, Ρόμπινσον, Αλβαράδο 4, Κράρκσόν 10, Ρόμπινσον 5

ΣΠΕΡΣ: Βάσελ 11 (4 ριμπάουντ), Σαμπέιν 12, Γουεμπανιαμά 32 (8 ριμπάουντ, 6 ασίστ) , Καστλ 23 (5 ριμπάουντ, 5 ασίστ) , Φοξ 12 (8 ασίστ), Χάρπερ 13, Τζόνσον 7, Κορνέτ 2, Μπράιαντ 3